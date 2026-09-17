Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a transmis joi seară că formațiunea sa, împreună cu USR și UDMR, va începe discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Bolojan a salutat desemnarea europarlamentarului de către președintele Nicușor Dan și a susținut că aceasta oferă posibilitatea continuării unei guvernări reformiste și proeuropene.

„Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Președintele PNL a precizat că discuțiile pentru constituirea unei majorități parlamentare vor începe imediat, alături de USR și UDMR.

„Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului Guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară. Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea Guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor”, a afirmat Bolojan.

Formarea unei majorități este necesară pentru ca noul Cabinet să poată obține votul de încredere al Parlamentului.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Mureșan a acceptat propunerea.

Desemnarea a venit după consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. Premierul desemnat trebuie să formeze Guvernul și să ceară votul de încredere al Parlamentului.