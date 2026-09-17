Politica

Bolojan: PNL, USR și UDMR încep discuțiile pentru formarea unei majorități care să susțină Guvernul Mureșan

Bolojan: PNL, USR și UDMR încep discuțiile pentru formarea unei majorități care să susțină Guvernul Mureșan
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a transmis joi seară că formațiunea sa, împreună cu USR și UDMR, va începe discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Bolojan a salutat desemnarea europarlamentarului de către președintele Nicușor Dan și a susținut că aceasta oferă posibilitatea continuării unei guvernări reformiste și proeuropene.

„Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Siegfried Muresan

Siegfried Mureșan. Sursă foto: Facebook

PNL, USR și UDMR caută o majoritate parlamentară

Președintele PNL a precizat că discuțiile pentru constituirea unei majorități parlamentare vor începe imediat, alături de USR și UDMR.

„Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului Guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară. Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea Guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor”, a afirmat Bolojan.

Formarea unei majorități este necesară pentru ca noul Cabinet să poată obține votul de încredere al Parlamentului.

Siegfried Mureșan a acceptat desemnarea

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Mureșan a acceptat propunerea.

Desemnarea a venit după consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. Premierul desemnat trebuie să formeze Guvernul și să ceară votul de încredere al Parlamentului.

Stiri calde

21:08 - Insolvenţa în Republica Moldova. Lupta pentru licenţă a unui administrator cu activitate dubioasă. Video

21:02 - Ce reforme vrea să continue Siegfried Mureșan și care sunt obiectivele economice

20:51 - Case cu până la 51% mai ieftine în Italia. Dreptul păstrat de vânzător schimbă tranzacția

20:42 - Alertă în Pucioasa. Urs văzut de două ori în aceeași zi. Autoritățile au emis RO-Alert

20:32 - Brighton, victorie uluitoare cu Arsenal. Campioana Angliei, spulberată cu 3-0

20:19 - Vremea se răcește brusc în România. Primele precipitații mixte apar la munte

HAI România!

Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe Piperea

Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe Piperea

Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Gheorghe Piperea, despre avalanșa de scumpiri și politicile UE: „Energia a ajuns să fie de trei ori mai scumpă decât în Statele Unite”

Gheorghe Piperea, despre avalanșa de scumpiri și politicile UE: „Energia a ajuns să fie de trei ori mai scumpă decât ...

Proiecte speciale