Președintele USR, Dominic Fritz, a negat joi seară că el este liderul de partid la care s-a referit Nicușor Dan în declarația făcută după consultările de la Palatul Cotroceni. Șeful statului spusese că un președinte de partid i-ar fi transmis, în privat, „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Fritz a calificat informația potrivit căreia el ar fi făcut afirmația drept „o minciună sfruntată”.

„Resping categoric speculațiile apărute în presă că eu aș fi cel care i-ar fi spus președintelui «asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea». Este o minciună sfruntată și solicit redacțiilor care o propagă s-o retragă. Nu este nici limbajul meu, nici gândirea mea”, a scris Dominic Fritz, joi seară, pe Facebook.

Liderul USR a spus că implicarea sa în politică are legătură cu România și cu dorința de a contribui la dezvoltarea țării.

„Singurul motiv pentru care sunt președinte de partid este pentru că cred că împreună suntem mai puternici în lupta pentru o Românie mai demnă, mai corectă și mai prosperă”, a transmis Fritz.

El a adăugat că s-a obișnuit ca patriotismul său să fie pus la îndoială pentru că nu s-a născut în România.

„Sunt conștient că trebuie să muncesc de două ori mai mult pentru a dovedi constant loialitatea mea față de această țară. Cu atât mai mult sunt recunoscător pentru toți cei care mă judecă după realizările și faptele mele”, a mai spus președintele USR.

Subiectul a fost reluat joi seară și de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Invitat la România TV, acesta a întrebat cine este liderul de partid la care s-a referit șeful statului.

„Apropo, cine este liderul care i-a spus președintelui că pune partidul mai presus de România? Că pare că tot un hashtag de-ăsta este, care are telecomanda în altă parte”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Ulterior, surse politice au dezvăluit că liderul la care s-ar fi referit Nicușor Dan ar fi Dominic Fritz.

Nicușor Dan a făcut declarația în momentul în care a anunțat nominalizarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Președintele a spus că, după mai mult de patru luni de criză politică și sute de ore de discuții cu partidele, a constatat „multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național”.

„Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat, totodată, că nu s-a conturat o majoritate parlamentară, dar că România are nevoie de un guvern și de o rectificare bugetară.