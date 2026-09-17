Politica

Dominic Fritz: USR îl susține pe Siegfried Mureșan și caută o majoritate în Parlament

Dominic Fritz: USR îl susține pe Siegfried Mureșan și caută o majoritate în ParlamentDominic Fritz. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi seară că formațiunea îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și va participa la negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare care să permită învestirea Guvernului.

„Siegfried Mureșan este premierul de care România are nevoie. USR este alături de el în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru guvernul lui”, a transmis Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Liderul USR a afirmat că viitorul Guvern ar trebui să adopte reforme și să reducă cheltuielile statului, să susțină sectorul privat și să îmbunătățească serviciile publice: „Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar și împotriva intereselor speciale. Să taie din cheltuieli, să respecte munca oamenilor și mediul privat, să investească în calitatea serviciilor publice, să se lupte cu corupția”.

USR discută inclusiv cu PSD pentru susținerea Guvernului

Dominic Fritz a recunoscut că formarea unei majorități parlamentare nu va fi simplă și a precizat că USR este dispus să negocieze inclusiv cu PSD.

„Nu va fi ușor să găsim o majoritate pentru această agendă a curajului în Parlament. Nu vom vinde principiile noastre pentru o stabilitate prefăcută. Dar suntem pregătiți să găsim puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu”, a declarat liderul USR.

În cursul zilei de joi, după consultările de la Palatul Cotroceni, Fritz a precizat că USR menține propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premier, dar este deschis și unei alte nominalizări din partea președintelui. USR a avansat, de asemenea, scenariul a două guverne minoritare succesive, unul format din PNL, USR și UDMR, urmat de un guvern PSD.

Fritz invocă posibilitatea alegerilor anticipate

Președintele USR a afirmat că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va obține votul Parlamentului, varianta alegerilor anticipate ar trebui luată în calcul: „Dacă nu vom reuși, dacă cei care au declanșat această criză nu-și vor putea asuma partea lor de responsabilitate, e timpul să ne întoarcem la cetățeni”.

Poziția USR privind alegerile anticipate a fost exprimată și în cadrul consultărilor de la Cotroceni. Fritz a spus că, dacă partidele responsabile pentru blocaj nu găsesc o soluție pentru formarea unui Guvern, alegerile anticipate trebuie să devină o opțiune reală.

Siegfried Mureșan l-a pus pe așteptare pe Nicușor Dan

Nicușor Dan

Sursa: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Inițial, Mureșan i-a cerut șefului statului timp pentru a analiza propunerea, iar ulterior a anunțat că o acceptă.

„Rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus Nicușor Dan înainte ca Mureșan să confirme acceptarea.

Președintele a afirmat că România are nevoie de un Guvern funcțional și a criticat faptul că, în cadrul consultărilor cu partidele, preocupările electorale ar fi fost mai prezente decât cele legate de interesul național.

„Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai transmis că, indiferent de soluția prin care se va încheia actuala criză politică, România va rămâne pe traseul pro-occidental.

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