Președintele Nicușor Dan a anunțat că se bucură că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului a reluat, după acceptarea propunerii, motivele pentru care a mers pe varianta Mureșan și a afirmat că România are nevoie de un Guvern funcțional, în condițiile în care negocierile dintre partide nu au dus la conturarea unei majorități.

Nicușor Dan a publicat mesajul după ce Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea pentru conducerea Guvernului.

”Mă bucur că Siegfried Mureşan a acceptat nominalizarea pentru funcţia de premier”, a scris, joi, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan, după ce premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunțat că acceptă nominalizarea.

Șeful statului a reluat în mesajul publicat pe Facebook o parte dintre argumentele prezentate anterior în declarația de presă de la Palatul Cotroceni.

Președintele s-a referit la perioada trecută de la demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură și la discuțiile purtate cu formațiunile politice pentru găsirea unei soluții.

”Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură şi în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuţii, şi împreună, şi separat cu partidele politice pentru a găsi o soluţie de ieşire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional. Ba chiar un şef de partid mi-a spus în privat: asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Şi nu e în regulă, pentru că meseria noastră şi faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reuşim să negociem problemele sau în fine aspiraţiile dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din ţara noastră”, a scris preşedintele.

Nicușor Dan a afirmat că România are nevoie de un Guvern, în condițiile în care trebuie luate decizii care au efect asupra populației.

”Rectificare, buget - sunt nişte tehnicalităţi, dar de ele depinde viaţa curentă a oamenilor şi ce pot să cumpere, cum pot să-şi desfăşoare viaţa, şi nu numai acum, ci şi pe un termen mediu de acum încolo”.

Președintele a explicat că, în urma consultărilor, nu s-a conturat o majoritate parlamentară. În aceste condiții, a decis să meargă cu persoana care a beneficiat de cele mai multe opțiuni exprimate de partide în timpul discuțiilor de joi. Siegfried Mureșan fusese susținut anterior de PNL, USR și UDMR.

”Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuţii, şi atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziţia de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Şi această persoană este Siegfried Mureşan”, a scris şeful statului.

Nicușor Dan a vorbit și despre experiența premierului desemnat și despre motivele pentru care consideră că acesta poate ocupa funcția.

Mureșan este ”o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, care are o experienţă în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziţie”.

Președintele a admis însă că formarea unei majorități va fi dificilă, având în vedere actuala configurație din Parlament și pozițiile exprimate de partide.

Șeful statului a afirmat că, indiferent de rezultatul negocierilor care vor urma după desemnarea lui Siegfried Mureșan, România își va păstra direcția externă și angajamentele asumate.

„Dată fiind configuraţia parlamentară şi date fiind opţiunile pe care partidele le-au exprimat, şi public, şi azi, la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieşim din această ecuaţie, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, îşi va îndeplini angajamentele şi între aceste angajamente inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală şi relaţia noastră cu finanţatorii”, a mai scris preşedintele.

Nicușor Dan a anunțat joi, după consultările de la Palatul Cotroceni, că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. În acel moment, președintele a spus că europarlamentarul îi ceruse un interval în care să se gândească înainte de a oferi un răspuns.

”Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Ulterior, Siegfried Mureșan a anunțat printr-o postare pe Facebook că acceptă propunerea președintelui pentru funcția de premier.