Aeroportul Istanbul a urcat pe primul loc în clasamentul celor mai conectate aeroporturi din lume, detronând aeroportul Heathrow din Londra, potrivit indicelui Megahubs 2026 realizat de OAG. Clasamentul ia în calcul numărul de conexiuni posibile între zborurile de sosire și cele de plecare, precum și numărul de destinații deservite.

Indicele a fost calculat pentru cea mai aglomerată zi a anului în aviația globală, duminică, 2 august 2026. OAG a analizat conexiunile posibile într-un interval de maximum șase ore, în condițiile în care cel puțin unul dintre zborurile din conexiune este internațional.

Aeroportul Istanbul a obținut un indice de conectivitate de 265,4, cu 89.456 de conexiuni posibile și 337 de destinații deservite. Aeroportul este al optulea din lume în ceea ce privește capacitatea, însă a ajuns pe primul loc când este analizată conectivitatea dintre zboruri.

Aeroportul Heathrow din Londra a coborât de pe primul loc pe poziția a doua. Indicele său de conectivitate a fost de 246,2, cu 55.888 de conexiuni posibile și 227 de destinații.

Potrivit OAG, conectivitatea Heathrow a fost afectată de perturbările programelor de zbor din Orientul Mijlociu. Capacitatea aeroportului către această regiune a fost cu 25% mai mică în august 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Heathrow a înregistrat, de asemenea, o scădere cu 6% a numărului de conexiuni posibile în cea mai aglomerată zi a anului, comparativ cu 2025.

Pe locul al treilea s-a clasat aeroportul Schiphol din Amsterdam, cu un indice de 242,7. Kuala Lumpur International Airport ocupă poziția a patra, cu 232,1.

Chicago O’Hare a urcat pe locul al cincilea, de pe poziția a șaptea în 2025. Aeroportul american a avut 71.497 de conexiuni posibile și 308 destinații, fiind aeroportul cu cea mai mare conectivitate din cele două Americi.

Topul primelor zece aeroporturi este completat de Incheon din Seul, Frankfurt, Tokyo Haneda, Paris Charles de Gaulle și Atlanta.

-Istanbul, Turcia -Heathrow, Londra, Marea Britanie -Schiphol, Amsterdam, Olanda -Kuala Lumpur International, Malaezia -Chicago O’Hare, SUA -Incheon, Seul, Coreea de Sud -Frankfurt, Germania -Tokyo Haneda, Japonia -Paris Charles de Gaulle, Franța -Hartsfield-Jackson Atlanta, SUA

Europa are 12 aeroporturi în primele 50 de poziții ale clasamentului. Pe lângă Heathrow, Amsterdam, Frankfurt și Paris Charles de Gaulle, în top se mai află Madrid Adolfo Suárez-Barajas, pe locul 18, Istanbul Sabiha Gökçen, pe 21, Atena, pe 22, München, pe 23, Roma Fiumicino, pe 27, Barcelona, pe 41 și Zurich, pe 45.

În total, 17 aeroporturi din Europa, Orientul Mijlociu și Africa se regăsesc în primele 50 de poziții ale clasamentului global.

Indicele Megahubs nu stabilește care sunt cele mai aglomerate aeroporturi în funcție de numărul de pasageri. OAG compară conexiunile posibile între zborurile de sosire și cele de plecare și le raportează la numărul de destinații deservite. Astfel, dimensiunea unui aeroport și conectivitatea sa nu sunt neapărat același lucru.