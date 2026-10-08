Justitie

Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune

Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciuneCalin Georgescu. Sursa foto: INQUAM
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Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu este dus joi, 8 octombrie 2026, pentru a treia zi consecutiv la sediul DIICOT, unde procurorii continuă perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate în timpul anchetei. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este transferat din Arestul Central al Capitalei, unde se află în arest preventiv din 29 septembrie.

Potrivit informațiilor publicate joi dimineață, Călin Georgescu este adus din nou la sediul DIICOT pentru continuarea verificărilor informatice. Soția sa, Cristela Georgescu, a ajuns înaintea lui la sediul Parchetului, unde este așteptată continuarea procedurilor din dosar.

Călin Georgescu, scos din arest pentru a treia zi consecutiv

Operațiunea de la DIICOT a început marți, 6 octombrie, când Georgescu a fost scos din Arestul Central și dus la sediul structurii centrale a DIICOT pentru a asista la perchezițiile informatice.

Procedura a continuat miercuri, 7 octombrie, iar joi anchetatorii au dispus aducerea lui pentru a treia zi consecutiv. Verificările vizează dispozitive electronice ridicate în urma perchezițiilor efectuate la locuința sa din Mogoșoaia.

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Anchetatorii analizează, potrivit informațiilor publicate miercuri, aproximativ 80-90 de dispozitive, între care telefoane mobile, laptopuri și tablete. Verificarea acestora urmărește identificarea unor eventuale probe relevante pentru ancheta financiară aflată în desfășurare.

Ce s-a întâmplat în ziua precedentă

Miercuri, în timp ce Călin Georgescu participa la procedurile de la DIICOT, procurorii au anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele său.

Măsura asigurătorie a fost dispusă în dosarul în care Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. DIICOT a precizat că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege și de prezumția de nevinovăție.

În aceeași zi, Tribunalul București a respins contestația formulată de Georgescu împotriva sechestrului instituit anterior asupra vilei sale din Mogoșoaia. Decizia este definitivă, iar fostul candidat a fost obligat să achite 400 de lei reprezentând cheltuieli judiciare.

Sechestrul asupra imobilului fusese instituit de DIICOT la 24 septembrie, în contextul anchetei privind presupusul prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Cristela Georgescu, audiată ca martor

În primele două zile ale procedurilor, la sediul DIICOT a fost prezentă și Cristela Georgescu. Soția fostului candidat are calitatea de martor în dosar și a fost audiată de procurori.

Cristela Georgescu

Cristela Georgescu. Sursa foto: Facebook

Prezența sa la DIICOT a avut loc în paralel cu perchezițiile informatice la care participa Călin Georgescu. Miercuri, după ieșirea de la audieri, aceasta a susținut public că acuzațiile din dosar sunt nefondate și a contestat modul în care este desfășurată ancheta. Aceste afirmații reprezintă poziția sa în legătură cu dosarul.

De la ce a pornit ancheta

Dosarul instrumentat de DIICOT a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.

Potrivit informațiilor prezentate de Evenimentul Zilei (EvZ) , anchetatorii verifică o presupusă schemă financiară legată de obținerea unei linii de credit pentru o afacere cu tranzacții cu metale prețioase. În cauză este cercetat și omul de afaceri Ionel Rusen.

Curtea de Apel București a decis, la 29 septembrie, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, după ce DIICOT a contestat măsura inițială dispusă de Tribunalul București. Decizia instanței este definitivă.

Ancheta continuă

A treia zi de percheziții informatice indică faptul că analiza dispozitivelor ridicate în anchetă nu a fost finalizată. Până la această oră, informațiile publice confirmă continuarea procedurilor la sediul DIICOT, fără ca anchetatorii să fi anunțat încheierea verificărilor.

Cazul rămâne în faza de urmărire penală, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă.

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