Cristela Georgescu a ieșit, miercuri, de la sediul DIICOT, unde a fost prezentă pentru a doua zi consecutiv în cadrul procedurilor de percheziție informatică desfășurate în dosarul în care soțul său, Călin Georgescu, este acuzat de o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

La ieșirea din sediul DIICOT, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale a vorbit despre fotografiile copiilor săi identificate pe dispozitivele analizate de anchetatori și despre informațiile despre familia sa care, susține ea, ar fi ajuns în presă.

„Sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri. Este o procedură firească într-un stat tiranic şi nedemocratic şi ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine”, a declarat Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu a susținut că în presă ar fi ajuns, pe surse, informații confidențiale provenite din dosare și care ar fi conținut și date personale ale membrilor familiei.

„Deci eu nu am garanția, nu am siguranța datelor noastre personale și îmi exprim această îngrijorare”, a spus aceasta.

Soția lui Călin Georgescu a susținut că problema nu s-ar limita la dosarul în care este cercetat soțul său, afirmând că astfel de informații ar fi apărut și în alte cauze.

În ceea ce privește dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune, Cristela Georgescu a respins acuzațiile procurorilor.

Ea a caracterizat dosarul drept „o uneltire îndelung planificată şi cu mult vicleşug realizată”.

„Călin nu a înşelat, Călin a fost înşelat”, a afirmat Cristela Georgescu.

Soția lui Călin Georgescu a ajuns și marți la sediul DIICOT, unde a stat mai mult de șapte ore. Ea a precizat atunci că a fost prezentă în calitate de martor și că procedurile urmau să continue și în zilele următoare.

La ieșirea de marți, Cristela Georgescu a criticat modul în care, potrivit afirmațiilor sale, anchetatorii au intrat în locuință și a vorbit despre felul în care ar fi fost tratat unul dintre copiii familiei.

Ea a reclamat, de asemenea, modul în care Călin Georgescu ar fi fost încătușat și dus din trafic, susținând că acesta nu ar fi reprezentat un pericol.

Cristela Georgescu a afirmat și că dosarul soțului său ar avea un caracter politic și a susținut că acesta este persecutat.

În aceeași zi, procurorii DIICOT au desfășurat noi percheziții informatice în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus din Arestul Central la sediul Structurii Centrale a DIICOT pentru procedurile desfășurate în cadrul anchetei.

Tot miercuri, procurorii au anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Anterior, pe 24 septembrie, fusese pus sechestru și pe vila acestuia din Mogoșoaia.

Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul privind presupusa înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2021, Călin Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi format un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.

Procurorii susțin că grupul ar fi desfășurat activități atât în România, cât și în Marea Britanie.

Conform probelor prezentate de procurori, membrii grupului ar fi indus în eroare o persoană, în cadrul unor întâlniri desfășurate în București, județul Argeș și ulterior în Marea Britanie.

Potrivit anchetatorilor, victimei i s-ar fi spus că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.

Procurorii susțin că persoana respectivă ar fi transferat, în aceste condiții, peste un milion de euro.

Ulterior, victima ar fi fost informată că valoarea creditului ar putea fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția achitării unei garanții suplimentare.

În urma acestei solicitări, potrivit anchetatorilor, persoana vătămată ar fi transferat încă 100.000 de euro.

Prejudiciul total indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată.