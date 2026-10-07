Justitie

De ce a fost arestat Călin Georgescu. Ce spun judecătorii în motivare

De ce a fost arestat Călin Georgescu. Ce spun judecătorii în motivareCalin Georgescu. Sursa foto: INQUAM
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Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar instanța de la Curtea de Apel București a motivat măsura prin existența unui risc actual ca acesta să se sustragă de la anchetă și să influențeze buna desfășurare a procesului penal.

Intenția lui Călin Georgescu de a părăsi țara a cântărit greu

Potrivit motivării sentinței, judecătorii au avut în vedere inclusiv informațiile privind intenția de a părăsi țara și căutarea unui stat în care să solicite azil politic.

În același timp, judecătoarea Cristina Grecu a formulat opinie separată, apreciind că în cazul lui Călin Georgescu nu ar fi necesară dispunerea unei măsuri preventive.

Instanța susține că probele administrate până în prezent au „puterea de a convinge un arbitru obiectiv și imparțial” că inculpații ar fi săvârșit faptele pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

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Structura de grup infracțional organizat, alt argument

În motivare este descrisă și presupusa structură a unui grup format din trei persoane: Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena, reprezentant al Wealth Bank.

Judecătorii susțin că Georgescu ar fi avut rolul de a iniția și facilita relaționarea dintre Răzvan-Liviu Leu și Rusen, prezentat drept persoana care putea derula demersurile pentru obținerea unui credit.

Curtea de Apel București

Curtea de Apel București . Sursa foto: dreamstime.com

Potrivit instanței, ulterior ar fi fost solicitate documente și sume de bani cu titlu de garanție, indicate conturi pentru efectuarea plăților și comunicate pretinse aprobări ale creditului. Încercările de restituire a garanției, în valoare totală de 1,1 milioane de euro, ar fi eșuat.

Ce se întâmplă acum cu Călin Georgescu

Judecătorii mai arată că pregătirile pentru o eventuală sustragere ar fi început în mai 2025, când inculpații ar fi considerat ancheta „în adormire” și fără probe.

Între timp, cercetările au continuat, iar noi probe au dus, potrivit instanței, la continuarea urmăririi penale și la punerea în mișcare a acțiunii penale în septembrie 2026.

Printre elementele invocate se numără discuții despre plecarea din România, căutarea unei țări pentru solicitarea azilului, identificarea unei locuințe în Italia, procurarea documentelor necesare călătoriei și existența unor contacte în străinătate care ar fi putut facilita stabilirea acolo.

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