12 octombrie, ziua în care Călin Georgescu ar putea fi eliberat

Luni, 12 octombrie este o zi foarte importantă pentru Călin Georgescu, întrucât se va judeca, la Tribunalul București, cererea de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu.

La ora 9 dimineata, Călin Georgescu va fi adus din arest pentru a participa la ședința de judecată. El a fost arestat preventiv în urma deciziei Curții de Apel București, unde a fost creat un complet de divergență din cauza neînțelegerii dintre cei doi judecători, unul dorind ca Georgescu sa fie anchetat în stare de libertate, iar celălalt în arest preventiv.

Până la urmă, a intervenit un al treila magistrat, care a înclinat balanța în favoarea arestului preventiv.

Joi, de la ora 9, la Tribunalul București se va judeca și cererea de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru omul de afaceri Ionel Rusen, considerat de procurorii DIICOT complicele fostului candidat la alagerile prezidențiale, prin care acesta solicita înlocuirea actualei măsuri cu cea a arestului la domiciliu sau cu controlul judiciar.

La aceasta oră, Cristela şi Călin Georgescu asistă la continuarea percheziţiilor informatice asupra dispozitivelor ridicate de la vila lor din Mogoșoaia.

Anchetatorii încearcă să identifice date relevante pentru dosar, inclusiv mesaje care ar fi fost şterse și ar putea fi recuperate.

Procurorul DIICOT vrea să clarifice toate aspectele încă neelucidate, discuţiile şi legăturile dintre persoanele vizate în acest dosar.

Mai mult, ancheta vizează stabilirea rolului fiecărei persoane în circuitul banilor, după ce Răzvan Leu a dat 1,1 milioane de euro pentru obținerea unui credit de 6 milioane de euro, acesta fiind prejudiciul reclamat.

Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate ar fi început în septembrie 2021. Procurorii acuză că Georgescu, Rusen și un cetățean italian ar fi format un grup infracțional organizat care ar fi urmărit obținerea unor foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri.

DIICOT spune că membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri cu acces la fonduri importante și ar fi oferit posibilitatea obținerii unor finanțări de milioane de euro de la instituții financiare din străinătate.

Pentru accesarea acestor finanțări, persoanele vătămate ar fi fost convinse să depună garanții bănești.