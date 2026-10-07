Procurorii DIICOT desfășoară miercuri, 7 octombrie, noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane € în care este cercetat Călin Georgescu. Soția acestuia, Cristela Georgescu, a ajuns pentru a doua zi consecutiv la sediul DIICOT, unde este audiată în calitate de martor și participă la procedurile privind verificarea unor dispozitive informatice.

Acțiunile anchetatorilor au loc în continuarea procedurilor desfășurate marți, când Cristela Georgescu a petrecut mai mult de șapte ore la sediul DIICOT. Călin Georgescu, aflat în arest preventiv, a fost adus și el marți la sediul instituției pentru desfășurarea unor acte de urmărire penală. Potrivit informațiilor furnizate de News.ro, acesta este așteptat să participe și miercuri la procedurile de percheziție informatică.

La ieșirea din DIICOT, marți, Cristela Georgescu a declarat că a fost invitată în calitate de martor și că în cazul său a fost efectuată o percheziție informatică.

Soția fostului candidat la Președinția României a criticat modul în care anchetatorii au intervenit la domiciliul familiei și a susținut că procedurile au fost traumatizante pentru membrii familiei.

Ea a contestat, de asemenea, acuzațiile formulate în dosar și a afirmat că nu a avut acces integral la actele anchetei. Cristela Georgescu a susținut că informații confidențiale din dosar ar fi ajuns în spațiul public înainte ca acestea să fie prezentate în fața instanței.

„Acuzațiile din dosar sunt nefondate și neadevărate”, a declarat aceasta, susținând că apariția unor informații în presă a generat, în opinia sa, „interpretări și corelații manipulatorii și false”.

Cristela Georgescu a acuzat, totodată, existența unei presiuni politice asupra cazului și a susținut că soțul său este prezentat public drept vinovat înainte ca procesul să fie soluționat definitiv.

În 29 septembrie, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul privind presupusa înșelăciune.

Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate ar fi început în septembrie 2021. Procurorii susțin că Georgescu, Rusen și un cetățean italian ar fi format un grup infracțional organizat care ar fi urmărit obținerea unor foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri.

DIICOT susține că membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri cu acces la fonduri importante și ar fi oferit posibilitatea obținerii unor finanțări de milioane de euro de la instituții financiare din străinătate.

Pentru accesarea acestor finanțări, persoanele vătămate ar fi fost convinse să depună garanții bănești.

Conform procurorilor, începând din septembrie 2021, membrii grupului ar fi convins o persoană că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro, cu condiția constituirii unei garanții.

În urma demersurilor, persoana vătămată ar fi transferat peste 1 milion de euro. Ulterior, aceasta ar fi fost informată că valoarea finanțării poate fi majorată la 15 milioane de euro, dar că este necesară o garanție suplimentară.

În acest context, victima ar mai fi transferat 100.000 de euro. DIICOT afirmă că prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.

Anchetatorii susțin că activitatea grupului s-ar fi desfășurat atât în România, inclusiv în București și județul Argeș, cât și în Marea Britanie.

Noile percheziții informatice fac parte din activitățile de urmărire penală desfășurate în dosar. Verificarea dispozitivelor și a datelor informatice poate avea ca scop identificarea unor documente, comunicări sau alte elemente relevante pentru stabilirea modului în care ar fi fost derulate operațiunile investigate.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele cauze fiind trimis în judecată, potrivit informațiilor prezentate de News.ro.

În acest dosar, acuzațiile formulate de procurori trebuie analizate în cadrul procedurilor judiciare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.