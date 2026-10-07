Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a povestit cum s-au desfășurat, din perspectiva sa, perchezițiile efectuate de DIICOT la locuința familiei din Mogoșoaia, în aceeași dimineață în care soțul său a fost oprit în timp ce mergea la înot și dus de procurorii DIICOT. Ea a spus că, în primele momente, nu a știut cine intrase în curte și a crezut că locuința era atacată de hoți.

Cristela Georgescu a spus că în casă se aflau, în momentul intervenției, tatăl său, în vârstă de aproape 90 de ani, și unul dintre copii. Potrivit relatării sale, a auzit zgomote la poartă, apoi voci și a văzut lumini de lanterne în interiorul casei.

„Eu eram cu tata de aproape 90 de ani și cu Petru. În timp ce domnul Călin Georgescu era săltat de la bazin, ei deschideau la noi. Deci, la ora 6 și 2 secunde, au spart poarta. Eu am auzit un zgomot, poarta trântindu-se, dar am crezut că, așa din somn, doar plecaseră ei și au închis-o mai zgomotos. Apoi, am auzit voci așa pe scări și am văzut lanterne și am fost convinsă, pentru că nu vorbeau tare, că sunt hoții. Mi-am făcut așa o cruce și m-am rugat. Nu credeam că e viața mea, speram să fie un vis”, a declarat Cristela Georgescu.

Ea a spus că și-a dat seama că situația era diferită în momentul în care a observat o persoană înarmată. Cristela Georgescu a făcut legătura cu amenințări despre care a afirmat că familia le-ar fi primit anterior din partea unor grupări pe care le-a descris drept grupări de mercenari.

„Și apoi, am văzut pe cineva cu o armă și m-am gândit… Știți că noi am mai primit niște amenințări de pe la grupări din astea, mă rog, să zicem, de mercenari. Și atât am strigat: vă rog, nu, că sunt copiii. Adică tot ce-mi doream era să mor eu prima, ca să nu văd mai departe ce se întâmplă”, a povestit ea.

Cristela Georgescu a povestit și ce i-ar fi spus unul dintre copiii familiei despre momentul în care Călin Georgescu a fost oprit în timp ce mergea la bazin.

Potrivit acesteia, copilul i-ar fi povestit că în zona în care era parcată mașina au apărut mai multe autoturisme și dube: „În acea dimineață, ei au ajuns acolo, au intrat în incinta unde se parchează mașina. Chiar Pavel mi-a povestit, a zis: mamă, la un moment dat au trecut trei Dacii în viteză mare, apoi cinci dube, mamă, și niște mașini mici care nu se mai terminau. Călin i-a spus să stea liniștit, și-a dat seama imediat ce se întâmplă… Au venit și i-au spus că trebuie să-i urmeze. Călin i-a spus lui Pavel să meargă la antrenament și asta a fost. L-au luat și au venit cu el acasă”.

Cristela Georgescu a fost chemată marți la DIICOT, pentru a participa la procedura de percheziție informatică a dispozitivelor electronice ridicate anterior de anchetatori.

„Am fost invitată în calitate de martor în acest dosar, la fel ca şi tatăl meu, ieri (luni-n.r). S-a efectuat o procedură normală de percheziţie electronică. Vreau să ştiţi că suntem o familie obişnuită şi am fost supuşi unor intervenţii brutale, inacceptabile şi oricare dintre dumneavoastră, oameni obişnuiţi, este important să conştientizaţi că vă puteţi afla cândva în aceeaşi situaţie, să vă treziţi într-o dimineaţă acuzaţi de fapte pe care nu le-aţi făcut sau trataţi ca fiind vinovaţi înainte ca să fiţi judecaţi”, a declarat ea la ieșirea de la DIICOT. Ea a anunțat că va reveni la sediul DIICOT în zilele următoare, întrucât procedura de percheziție informatică nu fusese finalizată.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Ancheta a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de omul de afaceri din Buzău Răzvan Leu, care susține că ar fi pierdut această sumă în urma unei afaceri care nu s-a mai concretizat.

Potrivit informațiilor din dosar prezentate în materialul de anchetă, Răzvan Leu ar fi fost abordat în legătură cu o oportunitate de afaceri privind tranzacții cu metale prețioase. Pentru proiect ar fi fost necesară o linie de credit de 6 milioane de euro.

În acest context, Călin Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, pe care l-ar fi prezentat drept o persoană de încredere. Rusen i l-ar fi prezentat ulterior pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care anchetatorii susțin că era reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea finanțării, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost determinat să transfere încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi spus că valoarea creditului ar putea ajunge la 15 milioane de euro.

Finanțarea nu s-a mai acordat, iar Răzvan Leu ar fi solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro achitate. Potrivit plângerii, suma nu i-ar mai fi fost returnată.