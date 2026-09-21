Omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a sesizat autoritățile în dosarul instrumentat de DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, a făcut luni primele declarații după perchezițiile desfășurate de anchetatori. Leu spune că a pierdut 1,1 milioane de euro în urma unei finanțări externe de șase milioane de euro care nu s-ar fi concretizat și susține că plângerea sa nu are nicio motivație politică.

Răzvan Leu a afirmat că a depus plângerea penală în ianuarie 2024, după ce încercările de a-și recupera banii pe cale amiabilă nu au dat rezultate.

„Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT. Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat”, a declarat omul de afaceri.

Leu susține că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că a avut încredere în acesta și în proiectele care i-au fost prezentate.

„L-am cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o conjunctură întâmplătoare. Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală”, a afirmat omul de afaceri.

Potrivit relatării sale, el ar fi plătit 1,1 milioane de euro drept garanție pentru obținerea unui împrumut extern de șase milioane de euro. Banii ar fi urmat să fie folosiți pentru investiții în afacerile sale.

„Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiții în afaceri. Împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri, pe care presa i-a menționat deja”, a declarat Leu.

Omul de afaceri a mai afirmat că suma depusă drept garanție nu i-a mai fost restituită. El a spus că, în perioada în care încerca să recupereze banii, a primit documente despre care susține că erau falsificate și care ar fi trebuit să-i confirme că plata urma să fie efectuată: „Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare. Mai mult, mi-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care dovedeau că plata este pe cale să fie făcută”.

Omul de afaceri a mai declarat că a decis să sesizeze autoritățile după ce demersurile pentru recuperarea prejudiciului pe cale amiabilă au eșuat.