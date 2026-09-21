Celebrele căciuli din blană de urs purtate de soldații britanici la ceremoniile regale ar putea fi înlocuite cu o alternativă sintetică. Guvernul de la Londra susține că renunțarea la blana naturală este posibilă dacă va fi identificat un material care să respecte cerințele armatei, potrivit Le Figaro.

„Bearskins”-urile reprezintă unul dintre cele mai cunoscute simboluri asociate ceremoniilor regale britanice. Soldații din Household Division le poartă la evenimentele oficiale și la schimbarea gărzii de la Palatul Buckingham și Saint James.

O astfel de căciulă are aproximativ 45 de centimetri înălțime și cântărește aproape 700 de grame. Confecționate din piele de urs, aceste articole vestimentare militare au fost introduse treptat în uniformele regimentelor care participau la ceremoniile regale în secolul al XIX-lea, mai ales după războaiele napoleoniene.

După mai bine de două secole, folosirea blănii naturale a ajuns să fie contestată tot mai intens. Guvernul laburist britanic este dispus să renunțe la blana de urs, însă schimbarea depinde de identificarea unui material sintetic care să respecte toate standardele stabilite de armată.

Ministerul Apărării caută de mai mulți ani o soluție alternativă. Începând din 2015 au fost testate mai multe prototipuri, însă niciun material nu a reușit până acum să îndeplinească toate criteriile oficiale.

Presiunea politică pentru eliminarea blănii naturale s-a intensificat în această săptămână. Un grup format din 18 deputați și un membru al Camerei Lorzilor i-a trimis o scrisoare ministrului Apărării, Luke Pollard, prin care solicită accelerarea procesului de identificare a unei alternative.

Parlamentarii cer Ministerului Apărării și furnizorilor săi să lucreze împreună cu producătorii pentru dezvoltarea și introducerea unei variante sintetice care să poată înlocui blana de urs.

La o zi după demersul parlamentarilor, Luke Pollard a reafirmat poziția Ministerului Apărării. Ministrul a transmis că instituția este „angajată” să înlocuiască blana naturală cu materiale sintetice imediat ce va exista o soluție „adecvată, accesibilă și durabilă”.