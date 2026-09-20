Unul dintre cei mai bogați oameni din Marea Britanie, Sir Jim Ratcliffe, spune că și-a pierdut încrederea în Regatul Unit, descriind țara ca fiind „în declin”, potrivit BBC.

Fondatorul gigantului petrochimic Ineos, care deține și o participație semnificativă la Manchester United, a declarat că Regatul Unit este în declin din cauza unei combinații de taxe mari și imigrație ridicată.

El a declarat că lipsa investițiilor suplimentare în petrolul și gazele din Marea Nordului este o „nebunie” și a avertizat că stocarea de gaze este atât de scăzută încât Regatul Unit ar putea „rămâne fără gaze” dacă ar exista o perioadă de frig în această iarnă.

Ca răspuns la criticile miliardarului, guvernul a declarat că lucrează pentru a genera creștere economică și că investițiile de afaceri au crescut în ultimii doi ani.

Un purtător de cuvânt a declarat că nu prevăd nicio problemă cu aprovizionarea cu gaze: „Avem un mix energetic divers și suntem încrezători în securitatea noastră de aprovizionare”.

Sir Jim Rattcliffe, a cărui avere este estimată la aproximativ 15 miliarde de lire sterline, a stârnit controverse în trecut cu comentariile sale despre imigrație. El a fost un susținător al Brexitului, dar este rezident fiscal în Monaco din 2020.

Plecarea omului de afaceri din Marea Britanie a fost urmată de alți miliardari de profil înalt, inclusiv magnatul oțelului Lakshmi Mittal și, cel mai recent, directorul fondurilor speculative Chris Rokos.

Sir Jim Rattcliffe a spus că politica invidiei îi îndepărtează pe oameni din Marea Britanie.

„În America, se aplaudă oamenii care creează bogăție”, a spus el. „Din păcate, Regatul Unit are puțină înclinație spre bogăție în acest moment.”

El a spus că pentru a se întoarce în Regatul Unit „lucrurile ar trebui să se îmbunătățească”.

Prim-ministrul de stânga Andy Burnham a promis că va adopta o „abordare pragmatică” în ceea ce privește petrolul și gazele, dar una dintre cele mai mari decizii cu care se confruntă guvernul, aceea de a da undă verde dezvoltării în continuare a câmpurilor de petrol și gaze de la Rosebank și Jackdaw, încă așteaptă să fie rezolvată.

Sir Jim Rattcliffe a criticat ezitarea și a sugerat că taxele mari pentru operatorii din Marea Nordului amenință viabilitatea sectorului. Impozitul pe profiturile companiilor energetice este reformat, dar nu va fi implementat pe deplin până în 2030.

Ineos operează conducta Forties, care transportă aproximativ 30% din petrolul din Marea Nordului din Regatul Unit.

„Te-ai aștepta ca [guvernul] să exploateze resursele noastre naturale, iar noi, evident, nu facem asta. Îl oprim.

Dacă îi taxăm pe toți până la moarte, vor pleca toți. Și asta se întâmplă.”

Presiunea politică a crescut asupra guvernului pentru a continua cu Rosebank și Jackdaw pentru a sprijini locurile de muncă în Regatul Unit, veniturile fiscale și a spori securitatea energetică.

Sir Jim Rattcliffe a susținut aceste apeluri, spunând că este „absurd” să se importe mai multă energie decât este necesar.

Sir Jim a avertizat că nivelurile scăzute de stocare a gazelor din Europa reprezintă un risc pentru Regatul Unit în lunile următoare.

„Dacă vom avea o perioadă de frig foarte puternică, atunci există posibilitatea să rămânem fără gaze și să fim nevoiți să oprim industria... stocarea noastră nu este plină”, a spus el.

Regatul Unit nu depozitează de obicei o cantitate mare de gaze, bazându-se în schimb pe importurile de GNL (gaz natural lichefiat) și gaze din Europa.

Sir Jim Rattcliffe a vorbit în Danemarca la lansarea primului sistem de captare și stocare a carbonului (CCS) din UE. Ineos a investit în schemă, care este subvenționată de guvernul danez și de UE. El a spus că spera să dezvolte CCS în Regatul Unit, dar nu a existat suficient sprijin guvernamental.

Departamentul pentru Securitate Energetică și Emisii Nete Zero (DESNZ) a declarat că guvernul a angajat 21,7 miliarde de lire sterline pentru proiecte CCS pe o perioadă de 25 de ani, însă niciun proiect nu este încă operațional în Regatul Unit.

La proiectul din Esbjerg, în sud-vestul Danemarcei, carbonul captat din întreaga țară ajunge în rezervoare uriașe, asemănătoare zeppelinelor, înainte de a fi pompat într-o navă numită Carbon Destroyer 1. Apoi este pompat într-un câmp petrolier epuizat, aflat la aproape 200 de mile în largul coastei.

Criticii spun că CCS este scump, bani care ar putea fi mai bine folosiți pentru a investi în energii regenerabile, decât pentru a sprijini utilizarea continuă a combustibililor fosili.

Critica lui Sir Jim Rattcliffe la adresa Regatului Unit nu se limitează la politica energetică și fiscală. El a spus că țara a fost la un moment dat „un loc fantastic”.

„Am avut cel mai mare imperiu din lume. Am fost un popor minunat. Am câștigat două războaie mondiale”, a spus el.

Dar el a spus că cheltuielile pentru imigrație și asistență socială sunt ambele prea mari în prezent și că politicienii s-au dovedit reticenți în a aborda oricare dintre ele.

„Nimeni nu este suficient de dur pentru a se ocupa de problema imigrației. Nimeni nu este suficient de dur pentru a se ocupa de problema beneficiilor sociale. Dar cineva trebuie să o facă”, a spus el.

La începutul acestui an, el a provocat reacțiile dure ale stângii radicale spunând că Regatul Unit a fost „colonizat de imigranți”.