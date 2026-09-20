Guvernul italian pregătește o lege care ar interzice purtarea burqa și niqab în școli și ar introduce un plafon pentru numărul elevilor străini din fiecare clasă, a anunțat premierul Giorgia Meloni duminică, 20 septembrie 2026, la reuniunea anuală a organizației de tineret a partidului Frații Italiei.

Potrivit Reuters, Meloni a declarat că proiectul va fi prezentat în curând în Consiliul de Miniștri. Măsura ar urma să includă și obligații pentru părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți serioase de integrare în sistemul educațional italian, inclusiv în ceea ce privește învățarea limbii italiene.

Una dintre principalele modificări anunțate de premierul italian vizează stabilirea prin lege a unui număr maxim de elevi străini care pot fi înscriși într-o singură clasă.

Giorgia Meloni nu a precizat deocamdată care va fi limita propusă și nici criteriile exacte după care aceasta va fi aplicată.

Premierul a argumentat că integrarea în sistemul educațional poate deveni mai dificilă atunci când într-o clasă se află un număr mare de copii care nu cunosc limba italiană.

„Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înțelege italiana, probabil va putea învăța rapid limba și se va integra cu ajutorul colegilor și profesorilor. Dar dacă numărul copiilor care nu înțeleg limba devine mare sau chiar majoritar, aceasta nu mai este integrare, ci neglijență”, a declarat Meloni, citată de Reuters.

Datele Fondazione ISMU, citate de agenția de presă, arată că elevii fără cetățenie italiană reprezintă 11,6% din totalul elevilor înscriși în școlile din Italia. Proporția înseamnă aproximativ 12 elevi din 100.

Proiectul guvernului italian ar include și interzicerea în școli a burqa și niqab, două articole vestimentare care acoperă fața.

Meloni a susținut că elevii trebuie să poată merge la școală cu fața descoperită și a legat această prevedere de integrarea în sistemul educațional.

„La școală trebuie să mergi cu fața descoperită, iar în Italia nimeni, în numele unei tradiții reale sau presupuse, nu poate decide că o tânără trebuie să se ascundă”, a spus premierul italian.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei dezbateri mai ample din Italia privind integrarea migranților, educația și regulile aplicabile în spațiul public.

Anunțul lui Giorgia Meloni reprezintă, în acest moment, prezentarea intențiilor guvernului. Detaliile legislative urmează să fie stabilite înainte ca măsurile să ajungă în Consiliul de Miniștri și, ulterior, în procesul legislativ.

Printre prevederile anunțate se află:

stabilirea prin lege a unui număr maxim de elevi străini într-o clasă;

măsuri suplimentare pentru elevii străini care întâmpină dificultăți serioase de integrare;

obligația părinților acestor elevi de a învăța limba italiană, potrivit declarațiilor premierului;

interzicerea purtării burqa și niqab în școli.

Nu a fost prezentată încă o limită numerică pentru elevii străini și nici calendarul exact pentru intrarea în vigoare a noilor reguli.

Italia se află în centrul dezbaterilor europene privind migrația, inclusiv datorită poziției sale geografice în Marea Mediterană și sosirilor de migranți pe teritoriul țării.

În sistemul de educație, problema integrării copiilor proveniți din familii de migranți este legată în special de cunoașterea limbii italiene și de capacitatea școlilor de a asigura accesul la educație pentru elevi cu niveluri diferite de pregătire lingvistică.

Noua inițiativă anunțată de guvernul Meloni combină aceste aspecte cu o măsură privind vestimentația care acoperă fața. Forma finală a proiectului, inclusiv plafonul pentru elevii străini și condițiile de aplicare, va fi cunoscută după prezentarea oficială a actului normativ.