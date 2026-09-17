Orice tânăr sau tânără care își dorește să ajungă polițist se poate înscrie, în această toamnă, la una dintre cele două școli postliceale ale Poliției Române. Pentru sesiunea de admitere septembrie-decembrie 2026 sunt disponibile în total 2.150 de locuri, dintre care 1.800 la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina și 350 la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca.

Pentru 400 dintre elevii admiși la Câmpina, pregătirea se va desfășura, pe perioada școlarizării, la Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu” din Slatina. Repartizarea se face în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere, iar locurile rămase neocupate pot fi completate cu elevi din județul Olt și județele învecinate, în condițiile stabilite de Poliția Română.

Candidații trebuie să transmită cererea-tip de înscriere, exclusiv în format electronic, până la 4 octombrie 2026, inclusiv. Documentele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare trebuie depuse până la 21 octombrie 2026.

Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală. Lista unităților de recrutare și informațiile privind adresele de e-mail la care trebuie transmise cererile sunt publicate de structurile teritoriale ale Poliției Române.

Procesul de selecție începe cu evaluarea psihologică, după care candidații trebuie să treacă proba de evaluare a performanței fizice.

Aceasta este programată în perioada 28 octombrie – 4 noiembrie 2026, indiferent de școala pentru care candidatul a optat.

Cei care promovează proba fizică vor susține, pe 7 noiembrie, testul de evaluare a cunoștințelor. Examenul este de tip grilă și cuprinde întrebări din limba română, limbă străină, legislație specifică Ministerului Afacerilor Interne, instituțiile politice ale statului, educație civică și cetățenească, precum și exerciții de analiză și sinteză și de raționament logic.

La limba străină, candidații pot alege între engleză și franceză.

Candidații rămași în concurs sunt chemați la examinarea medicală în funcție de ordinea descrescătoare a notelor finale. Această etapă este programată în perioada 11 noiembrie – 11 decembrie 2026.

Rezultatele finale ale admiterii urmează să fie afișate și publicate pe site-urile unităților de învățământ până la 21 decembrie 2026.

Există și o procedură distinctă pentru candidații declarați respinși la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, dar care au obținut cel puțin media minimă de admitere. Aceștia pot fi repartizați, fără susținerea unui nou concurs, pe locurile disponibile la școlile postliceale pentru formarea agenților, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare și opțiunile formulate.

Acești candidați își pot exprima opțiunile până la 4 octombrie 2026, iar examinarea medicală este programată în perioada 5 octombrie – 3 noiembrie 2026.