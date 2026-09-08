O elevă de la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina a reclamat un profesor de drept penal, pe care îl acuză că i-ar fi făcut avansuri și ar fi atins-o într-un mod nepotrivit. Conducerea instituției a confirmat cazul și a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina.

Potrivit relatărilor publicate, incidentul ar fi avut loc pe 20 august, în incinta școlii, după terminarea orelor. Eleva susține că profesorul a chemat-o într-o sală sub pretextul că urma să îi înmâneze materiale de studiu. Afirmațiile fac obiectul unei anchete penale, iar faptele nu au fost stabilite definitiv.

Potrivit informațiilor, profesorul i-ar fi trimis tinerei un mesaj privat și ar fi invitat-o la sala de criminalistică. Întâlnirea ar fi avut loc după ora 14:00, după cursurile desfășurate în amfiteatrul instituției.

Eleva susține că discuția ar fi început cu subiecte legate de pregătirea profesională, dar ar fi ajuns ulterior la viața sa personală. În timpul întâlnirii, profesorul ar fi întrebat-o despre relația cu un alt elev și i-ar fi cerut să nu povestească despre întrevedere.

La final, tânăra afirmă că profesorul ar fi îmbrățișat-o și i-ar fi făcut complimente. Potrivit relatării, în momentul în care se pregătea să plece, acesta ar fi prins-o din spate, ar fi atins-o în zona bustului și ar fi sărutat-o pe obraz.

A doua zi, pe 21 august, eleva ar fi blocat numărul de telefon al profesorului și ar fi sesizat conducerea școlii.

Conducerea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” a confirmat existența sesizării. Potrivit informațiilor, cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina.

Instituția a precizat că profesorul nu mai desfășoară activități cu elevii. Acesta se află, potrivit declarației purtătorului de cuvânt al școlii, la cursuri în București.

În paralel cu ancheta penală, conducerea școlii desfășoară o cercetare disciplinară. Procurorii urmează să stabilească dacă faptele reclamate întrunesc elementele unei infracțiuni.

Noul dosar apare la aproximativ nouă luni după un alt caz de natură sexuală cercetat la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina. În decembrie 2025, un ofițer al instituției a fost reținut și ulterior arestat preventiv, fiind acuzat de tentativă de viol asupra unui elev.

În acel dosar, victima a reclamat că ar fi fost agresată în biroul ofițerului. Ancheta a fost deschisă după sesizarea conducerii școlii, iar cazul este distinct de cel în care este implicat profesorul de drept penal.

Ancheta penală este în desfășurare, iar acuzațiile formulate de elevă urmează să fie verificate de procurori. Până la finalizarea cercetărilor, profesorul beneficiază de prezumția de nevinovăție.