Parchetul Judecătoriei Sector 3 verifică la această oră cazul privind hărțuirea sexuală și pretinsul viol pe care o fostă angajată la MAX BET l-a reclamat ca fiind produs în interiorul sălii de jocuri de noroc, agresorul fiind identificat de victimă în persoana lui G. T., angajat la această firmă.

În plângerea penală către PJ, formulată de Andreea G., aceasta cere tragerea la răspundere a agresorului pentru infracțiunea de viol care ar fi avut loc la finalul lunii octombrie 2025 în sala de pariuri și jocuri de noroc MAX BET din Sectorul 3.

“La începutul lunii septembrie 2025, m-am angajat în cadrul companiei MAX BET S.R.L așa cum puteți observa și din registrul Revisal al angajaților. La începutul lunii septembrie 2025, am început să lucrez în cadrul MaxBet, la agenția din Sălăjan, pe postul de Attendant / supraveghetor sală. Eram angajată ca rezervă, ceea ce însemna că eram repartizată pentru a înlocui angajații care se aflau în concediu, aveau zile libere sau lipseau din cauză de training.

Cu câteva zile înainte de a începe efectiv activitatea, m-am întâlnit într-o seară cu G.T., pentru ca acesta să îmi dea uniforma necesară pentru serviciu. M-am întâlnit astfel cu acesta, iar el mi-a dat uniforma din portbagajul mașinii. Întâlnirea a durat aproximativ 10 minute (…)

Primele două ture au fost ture de noapte, urmate de două libere, și întrucât (...) nu este prezent la turele de noapte eu l-am văzut abia după 5 zile de la începerea activității mele. M-a întrebat chestii banale, dacă îmi place sala, colegii. Nu am bănuit niciodată că acesta ar putea să fie capabil să mă violeze și să mă agreseze sexual chiar în cadrul locului de muncă.

Toate se învârt în jurul aceluiași lucru. “Cinste”, o “cinste” care înseamnă fie cafea, fie un masaj, care în realitate insemnau pe mai departe relații intime cu acesta. Acest lucru devenea din ce in ce mai clar fiindcă acesta se autoinvita la mine acasă. Eu îl tot refuzam politicos și pentru că majoritatea mesajelor vin în zilele mele libere, ajungeam chiar să fiu nevoită să mint că sunt plecată din București constant pentru a scăpa de el. Toate mesajele atașate dovedesc ceea ce spun.

La muncă, el păstrează cumva un comportament normal, față de colegi și oameni, și bineînțeles, față de toate camerele de supraveghere.

Pe data de 21 noiembrie 2025 , eram la muncă (rezervă) împreună cu alți doi colegi de a mei. Eram tura completă (adică doi supraveghetori plus rezervă.

A existat o discuție verbală despre program, G. T. spunându-mi că “verifică”, și mi-a trimis mesajul pe Whatsapp, urmat de cele două întrebări ale mele. După acest moment, în aceeași zi, unul dintre colegi mi-a menționat că acesta mă cheamă în spate. Spate însemnând în vestiar.

În incinta MaxBet, singurele locuri fără camere sunt vestiarul, și WC-ul. În vestiarul de la sala de jocuri MAXBET din Sălăjan, care este destul de mare, exista la acea dată, un dulap pentru haine, un pantofar, o canapea, o masă cu două scaune directoriale unde mai stătea managerul, un frigider și niște polițe cu lucruri pe ele.

Eu am intrat în vestiar, T.George stătea la laptop la acea masă. Am discutat despre program/ore în plus minus, iar în momentul în care am vrut să plec, acesta m-a tras în brațele lui și m-a întrebat “unde mă grăbesc?”

Conform celor susținute de fosta angajată de la MAX BET, aici a fost momentul în care (...) a trecut la atacul frontal, care ar fi culminat cu violul.

“Nu am știut cum să reacționez, și înghețasem, până când am simțit ca și-a băgat mâna prin fața cămășii și mi-a atins sânii și a început să mă sărute pe gât. Practic, acela a fost momentul în care s-a produs și primul act material de agresiune sexuală. In acel moment i-am replicat ferm acestuia “ca vreau să plec, mă duc înapoi pe sală”.

In acel moment mi-a spus ca “lasă că se descurcă colegii tăi fără tine, că sunt doi” și nu m-a lăsat să plec. Imediat acesta m-a tras de păr în spate și a încercat să mă așeze cumva pe masă cu mâinile, și să-mi ridice fusta si mi-a pipăit zona intimă și fesele în încercarea vădită de a-mi da lenjeria intima într-o parte. Practic, agresiunile sexuale începute erau continuate.

Deși trăgeam de fusta înapoi, acesta a tot încercat din nou să tragă în sus de ea, și eu trăgeam înapoi. Apoi din nou m-a întors cumva. M-a sărutat cu forța. Atunci am spus din nou ca vreau să plec. Și el mi-a spus din nou “hai nu te grăbi” S-a așezat pe canapea și m-a tras de păr în jos forțat. Și-a desfăcut pantalonii și mi-a spus “hai joacă-te puțin ….” Am spus din nou ca vreau sa plec. El a continuat să mă tragă în jos, și sa spună “hai, nu, hai joacă-te puțin” in timp ce m-a forțat să…. Apoi s-a ridicat, mi-a dat o sticla cu apă și s-a comportat de parcă nu s-a întâmplat nimic.

Fac mențiunea că în legatură cu aceste agresiuni nu am putut să spun nimănui ceea ce s-a întâmplat, iar ulterior fac precizarea ca i-am comunicat la aproximativ o săptămână mamei mele ceea ce s-a întâmplat și de asemenea menționez că am și acum acele conversații cu mama mea.

De asemenea, după ce am fost violată în acel birou, atunci când am ajuns acasă mi-am făcut câteva poze pe care le atașez și le pot pune la dispozitie si din telefonul meu si se pot vedea în mod clar că acestea au fost făcute exact în ziua în care am fost violată”.

Fata a relatat anchetatorilor că, după agresiune, a avut și zile libere și ture de noapte și nu s-a mai revăzut cu el decât pe data de 28, când a fost și ultima ei tură, iar el a urmărit-o atunci la vestiar.

“La finalul zilei, acesta m-a urmărit din nou în vestiar. Eu m-am speriat și am sunat-o pe mama ca să fiu la telefon cu cineva. El s-a așezat pe scaun și a stat acolo pur și simplu în timp ce eu m-am schimbat, mie îmi era frică să nu facă altceva. Apoi am plecat. Ulterior, mi-a dat mesaj și a zis “repede ai fugit”.

Pe data de 2 decembrie m-am prezentat cu o demisie scrisă. Tot ce a urmat în cadrul acelei întâlniri unde agresiunea sexuală cât și violul sunt recunoscute, le pot proba ca atare. Am decis astfel să pot proba fiecare afirmație fiindcă am considerat că în urma agresiunii sexuale din cadrul salii de jocuri MAX BET S.R.L cât și a violului la care am fost supusă, urma să fie necesară și emiterea unui ordin de protectie.”

Cunoscutul avocat Adrian Cuculis, care o reprezintă pe victimă, a subliniat în plângerea penală că violul a fost precedat de acte de agresiune sexuală, infracțiune distinctă de cea de viol, aceasta din urmă fiind considerată foarte gravă întrucât este vorba despre un făptuitor care s-a folosit de autoritatea funcției sale, și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani. (art.218, alin.3.litera g din Codul penal)

Mai mult, pe lângă aceste aspecte, avocatul a făcut trimitere și la Legea 202 din 2002 cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați, find interzisă orice formă de discriminare și orice comportament de hărțuire sexuală, sau psihologică.

“Corelând aceste aspecte și cu elemente de analiză psihologică pe care subsemnata le-am înțeles mai târziu, pot explica de ce 8 luni după producerea evenimentelor am ales sa vorbesc.

Am întârziat sesizarea autorităților din cauza traumei psihice severe provocate de agresiunea sexuală și violul suferit. Imediat după producerea faptelor, m-am aflat într-o stare de șoc profund, dezorientare și imobilizare emoțională, reacții specifice Sindromului de Traumă din Viol (Rape Trauma Syndrome – descris prima dată de Burgess și Holmstrom în 1974), caracterizat prin faza de impact acut urmată de o perioadă de dezorganizare psihică prin care încă trec.

(….) Potrivit literaturii de specialitate, majoritatea victimelor violului nu sesizează imediat autoritățile, iar întârzierea poate varia de la săptămâni la luni sau chiar ani, tocmai din cauza consecințelor psihologice ale traumei și a dezechilibrului de putere dintre agresor și victimă.

Abia după o perioadă îndelungată de suferință, sprijin din partea familiei și acumulare de curaj am reușit să depășesc aceste bariere și să formulez prezenta notificare.(…)

In probatiune consider că elementele de probațiune materiale pe care le dețin fac dovada clară a violului cât și a modului în care am fost tratată de catre angajatul dvs., superiorul meu, în acest raport de munca.