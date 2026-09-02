Cum îți verifici pensia și vechimea online. Serviciile disponibile pe noul portal CNPP

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat la 1 septembrie 2026 noul portal instituțional, prin care pensionarii și persoanele care contribuie la sistemul public pot accesa online o serie de documente și servicii. Din Spațiul Privat Virtual pot fi verificate e-Talonul de pensie, decizia de pensionare, stagiile de cotizare și contribuțiile la Pilonul II, iar anumite cereri pot fi trimise și urmărite fără deplasarea la ghișeu.

Platforma poate fi folosită de pe calculator, tabletă sau telefon, iar CNPP a reorganizat informațiile și serviciile pentru ca acestea să fie mai ușor de găsit.

Persoanele care aveau cont înainte de lansarea noii platforme nu trebuie să își creeze unul nou. De pe pagina principală a CNPP poate fi accesată secțiunea de autentificare în Spațiul Privat Virtual, iar utilizatorii existenți își pot folosi datele vechi de acces. După autentificare, aceștia pot consulta informațiile personale existente în sistem și documentele disponibile în format electronic.

Printre acestea se numără talonul de pensie electronic, decizia de pensionare, informațiile referitoare la stagiile de cotizare și datele despre contribuțiile virate către Pilonul II.

Persoanele care nu au folosit până acum Spațiul Privat Virtual au la dispoziție trei metode pentru crearea unui cont.

Una dintre acestea este autentificarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică. Pentru această opțiune, persoana trebuie să dețină deja un cont ROeID activ. După autentificarea prin ROeID, datele personale existente în sistem sunt utilizate pentru crearea contului activ în Spațiul Privat Virtual CNPP.

Procedura se desfășoară online și nu mai presupune deplasarea la casa teritorială de pensii. Pe portal sunt disponibile și alte servicii, printre care e-Talonul, simulatorul privind vârsta de pensionare și posibilitatea transmiterii petițiilor online.

A doua metodă care poate fi parcursă integral online este destinată persoanelor care dețin un certificat digital calificat. Solicitantul completează cererea pentru deschiderea contului, o semnează electronic și o transmite către casa teritorială de pensii de care aparține în funcție de domiciliu.

Documentul este verificat ulterior de un operator, iar în cazul aprobării contul poate fi activat fără prezența fizică a solicitantului la ghișeu. Astfel, atât ROeID, cât și certificatul digital calificat permit deschiderea unui cont fără deplasarea la Casa de Pensii.

Există și o variantă pentru persoanele care nu au cont ROeID și nici certificat digital calificat.

Cererea pentru crearea contului poate fi completată și transmisă prin sistem, dar solicitantul trebuie să se prezinte la casa teritorială de pensii pentru identificare și pentru semnarea olografă a documentului.

După ce contul este activat, beneficiarul poate utiliza online serviciile și documentele puse la dispoziție prin intermediul portalului.

Printre serviciile disponibile se află talonul de pensie în format electronic. Pentru accesarea acestuia, pensionarul trebuie mai întâi să fie autentificat în contul CNPP. Potrivit instrucțiunilor instituției, utilizatorul trebuie să intre în zona „Datele mele din sistemul public de pensii”, iar apoi să acceseze secțiunea „Document informare plată pensie”.

Documentul reprezintă varianta electronică a talonului prin care pensionarul este informat despre plata pensiei și poate fi consultat direct din cont. Autentificarea trebuie făcută înainte de încercarea de deschidere a documentului. În caz contrar, CNPP avertizează că utilizatorului îi poate apărea mesajul potrivit căruia raportul solicitat nu există.

Documentul conține informațiile referitoare la pensia plătită beneficiarului și poate fi accesat fără a mai aștepta primirea variantei fizice. e-Talonul are și elemente care permit verificarea autenticității sale.

CNPP pune la dispoziție o funcție prin care verificarea se poate face folosind identificatorul unic înscris pe document sau codul QR. În acest fel, autenticitatea documentului electronic poate fi verificată atunci când acesta este solicitat de o instituție sau de o altă entitate.

Apariția e-Talonului nu elimină documentul tipărit primit până acum de pensionari. CNPP anunță că documentul de informare cunoscut drept „talonul mov” continuă să fie transmis beneficiarilor.

În cazul persoanelor care primesc pensia prin Poșta Română, distribuirea banilor și a documentelor se face între zilele de 1 și 15 ale fiecărei luni. Și pensionarii cărora pensia le este virată într-un cont bancar beneficiază în continuare de documentul de informare, în condițiile stabilite de CNPP.

Varianta electronică oferă însă posibilitatea consultării acestuia direct din contul online.

O altă modificare adusă prin intermediul Spațiului Privat Virtual este posibilitatea transmiterii online a categoriilor de cereri prevăzute în sistemul administrat de Casa Națională de Pensii Publice. După depunere, utilizatorul primește confirmări și poate verifica în cont stadiul solicitării. Pentru procedurile disponibile în format digital nu mai este astfel necesară deplasarea la casa teritorială de pensii doar pentru depunerea cererii sau pentru verificarea înregistrării acesteia.

Noul portal nu este destinat exclusiv persoanelor care au ieșit deja la pensie. Și cei care lucrează își pot crea un cont prin intermediul căruia să consulte informațiile înregistrate în sistem despre activitatea profesională.

CNPP anunță că în Spațiul Privat Virtual pot fi verificate date referitoare la vechime, angajatori și contribuțiile înregistrate.

Sunt disponibile și stagiile de cotizare, precum și informațiile despre contribuțiile virate către Pilonul II. Pentru pensionari poate fi consultată în format electronic și decizia de pensionare.

Accesul la aceste date poate fi folosit inclusiv înainte de depunerea dosarului de pensionare, pentru verificarea perioadelor de activitate existente în evidențele sistemului.

Pe platformă este disponibil și un simulator care poate fi utilizat pentru estimări legate de momentul pensionării și drepturile care ar putea fi obținute. Rezultatele furnizate de acest instrument sunt însă orientative.

Calculul realizat pe site nu reprezintă o decizie de pensionare și nu garantează cuantumul pensiei care va fi stabilit atunci când se deschide dreptul. Calculul oficial este realizat de casa de pensii pe baza informațiilor și documentelor existente în dosarul fiecărei persoane.

Faptul că o persoană este fiul, fiica sau o altă rudă a pensionarului nu îi oferă automat dreptul de acces la datele acestuia. Contul din Spațiul Privat Virtual este personal, iar informațiile despre pensie și documentele disponibile aparțin titularului.

Copiii își pot ajuta părinții să utilizeze platforma atunci când aceștia întâmpină dificultăți în folosirea telefonului sau calculatorului. Pot, de exemplu, să îi ajute să navigheze prin meniu sau să identifice documentul pe care îl caută.

Contul rămâne însă pe numele pensionarului. Regulile sunt diferite în situația în care copilul trebuie să îl reprezinte oficial pe părinte și să efectueze operațiuni în numele său.

CNPP permite efectuarea unor operațiuni în numele altei persoane dacă există un drept de reprezentare care poate fi dovedit prin documente.

Instrucțiunile instituției fac diferența între situația în care mandatarul este desemnat doar pentru formalitățile necesare activării contului și obținerii parolei și cea în care acesta primește dreptul de a folosi parola și de a efectua operațiuni în numele titularului.

În prima situație este utilizată adresa de e-mail a titularului. Dacă procura sau împuternicirea îi acordă mandatarului și dreptul de utilizare a parolei și de efectuare a operațiunilor în numele pensionarului, CNPP arată că poate fi folosită adresa de e-mail a mandatarului. Pentru gestionarea datelor altei persoane trebuie declarat dreptul de reprezentare și indicat documentul pe baza căruia acesta există, precum procura sau împuternicirea.

Faptul că mandatarul este copilul pensionarului nu înlocuiește procura atunci când pentru operațiunea respectivă este necesară reprezentarea oficială.

Procura specială trebuie să indice titularul pensiei, persoana desemnată drept mandatar și operațiunile pe care aceasta are dreptul să le efectueze. În funcție de situație, mandatul poate include depunerea unor documente, ridicarea deciziei de pensie, încasarea unor drepturi, operațiuni referitoare la contul bancar sau ridicarea taloanelor de pensie.

Drepturile oferite mandatarului trebuie menționate în procură. Dacă fiul sau fiica pensionarului trebuie să gestioneze inclusiv accesul online și să efectueze operațiuni prin contul părintelui, situația este considerată reprezentare, nu doar un ajutor informal acordat pentru utilizarea platformei.

Odată cu lansarea noii interfețe în septembrie 2026, CNPP nu a publicat un tutorial separat destinat exclusiv copiilor sau mandatarilor pensionarilor. Regulile referitoare la reprezentare și administrarea datelor unei alte persoane se regăsesc însă în secțiunea de ajutor a instituției.

În cazul unui părinte care nu are ROeID și întâmpină dificultăți în folosirea internetului, familia îl poate ajuta să completeze cererea pentru deschiderea contului. Dacă este aleasă procedura clasică, pensionarul va trebui însă să meargă la casa de pensii pentru identificare și semnare.

În cazul în care are deja ROeID activ, contul CNPP poate fi creat prin această metodă fără deplasare. Dacă fiul sau fiica urmează să realizeze în mod oficial operațiuni în numele părintelui, trebuie verificată procedura pentru reprezentare și documentele necesare mandatului.

Crearea unui cont pe numele copilului nu îi oferă acces automat la informațiile privind pensia părintelui, deoarece datele sunt asociate identității fiecărui titular.

Prin noua platformă, o parte dintre operațiunile pentru care pensionarii și persoanele asigurate ajungeau la Casa de Pensii pot fi realizate online. Pensionarii au acces la e-Talon și la decizia de pensionare, iar persoanele care lucrează își pot verifica stagiile de cotizare, angajatorii și contribuțiile. Cererile disponibile în sistem pot fi transmise electronic, iar stadiul acestora poate fi urmărit din cont.

Persoanele care aveau deja cont înainte de schimbarea portalului își păstrează accesul și nu trebuie să se înregistreze din nou. Pentru deschiderea unui cont nou există două variante care nu necesită deplasarea la ghișeu: autentificarea prin ROeID și utilizarea unui certificat digital calificat.

În cazul pensionarilor care sunt ajutați de copii trebuie făcută diferența între sprijinul practic pentru utilizarea contului personal și reprezentarea oficială. Pentru cea din urmă poate fi necesară o procură sau o împuternicire în care sunt menționate clar drepturile acordate mandatarului.

Crearea unui cont pe noul portal CNPP rămâne opțională. Pensionarii nu sunt obligați să se înregistreze, iar Spațiul Privat Virtual reprezintă o facilitate pentru cei care vor să consulte online e-Talonul, documentele și serviciile puse la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice.