ANAF a început să elimine din Spațiul Privat Virtual (SPV) conturile celor morți. Acțiunea are legătură cu actualizarea sistemelor informatice ale Fiscului și cu implementarea noii platforme SPV, dezvoltată prin proiectele de digitalizare finanțate din PNRR. Operațiunea a dus la trimiterea unui număr mare de notificări către persoanele care figurau drept reprezentanți ai titularilor acestor conturi, în special contabili.

ANAF a eliminat din evidențe conturile celor morți, iar mesajele au ajuns la persoanele care aveau înregistrate pe aceeași adresă de e-mail și conturile acestora.

În multe situații este vorba despre contabili, care folosesc propria adresă de e-mail pentru administrarea conturilor SPV ale clienților sau ale unor apropiați, potrivit Profit.ro.

Consultantul fiscal Cornel Grama consideră că notificările sunt rezultatul unei verificări a bazelor de date ale Fiscului.

„Doar prin deces scapi de ANAF și se confirmă și acum. Serios, însă, e bine că fac ordine în sistemele lor. Deci, au verificat probabil CNP-uri și au șters conturi ale persoanelor decedate. Sunt multe cazuri, mai ales la contabili, în care se înregistrează ei cu emailul pentru clienți sau persoane apropiate cărora le țin această comunicare cu ANAF. Iar acum, cei care au primit astfel de emailuri, par să fie cei care au fost înregistrați pentru astfel de persoane”, a declarat consultantul fiscal, potrivit sursei.

La finalul anului 2025, Spațiul Privat Virtual avea 3,67 milioane de utilizatori, persoane fizice și juridice, cu 10,7% mai mulți decât în anul precedent.

Ministerul Finanțelor a anunțat că noua versiune a portalului ANAF și a platformei SPV va fi disponibilă în această vară. Printre noutăți se numără un portal simplificat, formulare inteligente și parțial precompletate, programări online, videoconferințe, o comunicare digitală îmbunătățită și integrarea cu noile sisteme de identitate electronică, urmând ca ulterior să fie compatibilă și cu Cartea Electronică de Identitate.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat că, în perioada de implementare, pot apărea și disfuncționalități care vor necesita ajustări.

Valul de e-mailuri din partea ANAF i-a făcut pe mulți contabili să creadă că este vorba despre o tentativă de phishing sau despre o problemă tehnică.