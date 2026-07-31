Firmele care au avut codul de TVA suspendat sau anulat de ANAF și cărora le-au fost stabilite ulterior sume de plată vor putea beneficia de o amnistie fiscală, potrivit legii adoptate de Parlament prin votul final al Camerei Deputaților. Actul normativ anulează anumite obligații principale reprezentând TVA, precum și accesoriile aferente, inclusiv pentru situații apărute înainte de intrarea în vigoare a actualului Cod fiscal.

Legea include și prevederi pentru cooperativele agricole cărora ANAF le-a stabilit diferențe de TVA și obligații accesorii în legătură cu achiziția unor utilaje agricole pentru care a fost exercitat dreptul de deducere. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată de Președinție și publicată în Monitorul Oficial.

Proiectul adoptat anulează sumele stabilite drept obligații de plată în cazul firmelor declarate inactive sau cărora le-a fost anulat codul de TVA, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a legii.

Potrivit informațiilor Profit.ro, măsura ar viza aproximativ 2.200-2.300 de firme care au avut codul de TVA anulat sau suspendat în anii anteriori și care au desfășurat tranzacții cu circa 10.000 de alte societăți.

Obligațiile fiscale stabilite în aceste cazuri se ridică la aproximativ 45 de milioane de lei. Raportat la numărul firmelor vizate, media ar fi de aproximativ 20.000 de lei pentru fiecare caz.

O parte dintre antreprenori sau foști antreprenori au anunțat că au primit în ultima perioadă notificări privind obligații de TVA din urmă și au susținut că nu au fost informați de ANAF la momentul anulării sau suspendării codului. Unele situații ar putea avea însă legătură și cu modul în care au fost asigurate serviciile contabile ale firmelor respective.

Poziția ANAF a fost că legislația în vigoare trebuie aplicată, iar firmele care au continuat să desfășoare activități după suspendarea sau anularea codului de TVA datorează sumele rezultate în urma controalelor și ajustărilor fiscale.

Societățile care consideră că ANAF a încălcat legea sau procedurile administrative pot contesta măsurile atât în fața instituției, cât și în instanță.

După intrarea în vigoare a noii legi, contribuabilii care au achitat deja obligații fiscale pentru care se acordă amnistia vor putea solicita restituirea banilor.

Proiectul a fost inițiat de USR, după ce problema a fost discutată în fosta coaliție de guvernare. În Senat au fost introduse, la inițiativa UDMR, amendamente referitoare la cooperativele agricole.

Inițiatorii arată că amnistia fiscală din 2024 a anulat diferențele de TVA stabilite cooperativelor agricole pentru achizițiile de utilaje în cazul cărora acestea își exercitaseră dreptul de deducere.

În lipsa unor reguli aplicabile perioadei următoare, ANAF ar fi continuat să stabilească diferențe de TVA și după intrarea în vigoare a măsurii din 2024.

Noua amnistie acoperă perioada cuprinsă între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a actualei legi.

„Se anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată cooperativelor agricole constituite în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor de utilaje agricole, pentru care acestea și-au exercitat dreptul de deducere, pentru perioadele fiscale, cuprinse între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede amendamentul adăugat la inițiativa UDMR.

Diferențele de TVA și accesoriile achitate deja vor putea fi restituite la cererea contribuabilului. Termenul de prescripție pentru solicitarea restituirii va începe să curgă de la data intrării în vigoare a legii.

Un amendament introdus în proiect clarifică aplicarea măsurii și pentru firmele cărora ANAF le-a anulat codul de TVA în baza Codului fiscal din 2003.

Actualul Cod fiscal a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, iar modificarea a fost introdusă pentru a evita interpretările diferite în eventualele litigii.

Parlamentarul USR Adrian Echert a declarat pentru Profit.ro că amendamentul întărește aplicarea amnistiei și în cazul anulărilor decise de ANAF în baza vechii legislații.

Rămân vizate diferențele de obligații fiscale principale și accesoriile aferente perioadelor cuprinse între 1 ianuarie 2019 și momentul intrării în vigoare a legii.

Legea prevede anularea diferențelor de obligații fiscale principale reprezentând TVA și a accesoriilor stabilite de ANAF în urma anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Măsura nu se aplică în situațiile în care contribuabilul a înscris distinct TVA pe facturi sau în documente similare ori a colectat integral sau parțial taxa de la beneficiari.

Anularea obligațiilor va fi făcută din oficiu de ANAF, printr-o decizie care va fi comunicată contribuabilului.

Persoanele care au achitat deja sumele vor putea cere restituirea acestora. Termenul de prescripție pentru dreptul de restituire va curge de la intrarea în vigoare a actului normativ.

„Prezenta lege vizează anularea impunerilor abuzive, atât a obligațiilor principale, cât și a celor accesorii, pentru a corecta erorile administrative ale ANAF și a sprijini mediul de afaceri într-un context economic dificil, marcat de încetinirea creșterii economice. Această soluție legislativă a mai fost adoptat de legiuitor în „amnistiile fiscale" precedente (/2015, 2022, 2024). Această propunere se limiteaza la cazurile specifice din art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) Cod fiscal. Pentru contribuabilii care au achitat deja sumele, se prevede posibilitatea restituirii, evitând prejudicii ireversibile. Aceasta măsura reduce litigiile judiciare, degreveaza instantele și crește încrederea în administrația fiscală, aliniindu-se la directivele UE privind TVA (Directiva 2006/112/CE) și principiile bunei guvernanțe”, arată parlamentarii care au inițiat proiectul.

Potrivit ANAF, firmele cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a taxei aferente achizițiilor. Acestea au însă obligația să colecteze și să plătească TVA pentru operațiunile taxabile desfășurate în perioada în care codul a fost anulat.

Taxa colectată trebuie declarată prin formularul 311, care se depune până pe data de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea. După reînregistrarea în scopuri de TVA, firma își poate exercita dreptul de deducere pentru achizițiile realizate în perioada în care codul a fost anulat, prin înscrierea sumelor în primul decont depus după reînregistrare sau într-un decont ulterior.

Pentru livrările de bunuri și serviciile efectuate în perioada anulării codului, societățile trebuie să emită facturi în care TVA colectată este înscrisă distinct, fără ca aceste sume să fie incluse din nou în decontul obișnuit de taxă.

Beneficiarii care au cumpărat bunuri sau servicii de la firme cu un cod de TVA anulat nu beneficiază, în principiu, de dreptul de deducere, cu excepțiile prevăzute de legislația fiscală. În cazul reînregistrării furnizorului, beneficiarii își pot exercita dreptul de deducere pe baza facturilor emise ulterior, prin primul decont depus după reînregistrare sau printr-un decont următor.