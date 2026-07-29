Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește modificarea regulilor privind valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului. Potrivit unui proiect de act normativ aflat în analiză, acestea ar urma să poată fi vândute nu doar prin licitații organizate de instituție, ci și prin intermediul unor platforme online, al caselor de licitații, agențiilor imobiliare sau al firmelor de brokeraj.

Proiectul vine după introducerea platformei e-Licitații și propune extinderea modalităților prin care bunurile confiscate sau preluate de stat pot fi scoase la vânzare.

Documentul prevede că bunurile mobile intrate în proprietatea privată a statului vor putea fi valorificate prin mai multe modalități, în funcție de categoria acestora, potrivit profit.ro.

Pe lângă licitația publică cu strigare și licitația online, proiectul include posibilitatea comercializării prin:

-agenții imobiliare; -case de licitații; -brokeri din domeniul pieței bursiere; -site-uri specializate, inclusiv magazine online; -burse de mărfuri; -magazine proprii; -vânzare în regim de consignație; -vânzare directă; unități de colectare și valorificare a deșeurilor.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că ANAF renunță treptat la magazinele proprii în care erau valorificate bunurile intrate în proprietatea statului.

Potrivit documentului, aceste spații nu mai sunt considerate eficiente din punct de vedere economic, în condițiile în care volumul vânzărilor este redus. În schimb, proiectul propune extinderea valorificării prin platforme online și prin colaborarea cu operatori specializați.

Proiectul stabilește că, în cazul bunurilor vândute prin licitații, platforme online, agenții imobiliare, case de licitații sau brokeri, prețul va fi stabilit pe baza rapoartelor întocmite de evaluatori autorizați sau de experți tehnici, în funcție de natura bunului.

Aceeași regulă se va aplica și în cazul bunurilor valorificate prin alte metode pentru care este necesară stabilirea unei valori de piață.

Proiectul introduce și noi prevederi privind valorificarea bunurilor imobile.

Astfel, dacă un imobil nu este vândut în termen de un an de la publicarea primului anunț, acesta va putea fi valorificat prin vânzare directă, la valoarea stabilită de comisia de evaluare.

În cazul imobilelor aflate în proprietate comună sau în situațiile în care terenul și construcția aparțin unor proprietari diferiți, coproprietarii ori proprietarul terenului sau al construcției vor avea prioritate la cumpărare, la prețul rezultat din evaluare.

Dacă aceștia nu își exercită dreptul de cumpărare, imobilul va putea fi valorificat prin procedurile de vânzare prevăzute de legislație.

Proiectul de act normativ se află în analiză, iar noile reguli vor putea fi aplicate după adoptarea și publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.