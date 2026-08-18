Transelectrica a anunțat marți seară că nu estimează probleme deosebite în alimentarea cu energie electrică în perioada următoare, deși consumul maxim la vârful de seară ar putea ajunge la 7.400 MW. Compania urmărește și evoluția debitului Dunării, care ar putea crește săptămâna viitoare și ar putea permite reevaluarea repornirii unei unități nucleare de la CNE Cernavodă.

Estimările au fost prezentate după ședința Comandamentului Energetic, în contextul în care temperaturile prognozate pentru perioada următoare vor varia de la valori normale până la aproximativ 36 de grade Celsius.

„În condiţiile în care, pentru perioada următoare, sunt prognozate temperaturi variabile, de la valori normale pentru această perioadă până la valori caniculare de aproximativ 36°C, Dispecerul Energetic Naţional din cadrul Transelectrica estimează un consum maxim de până la 7.400 MW la vârful de consum de seară. În prezent, situaţia energetică este sub control, iar capacităţile de producţie disponibile funcţionează la niveluri ridicate şi contribuie la compensarea indisponibilizării ambelor unităţi ale CNE Cernavodă", a transmis, marţi seară, Transelectrica, într-un comunicat de presă, după şedinţa Comandamentului Energetic.

Transelectrica anunță că, cel puțin în această săptămână, nu sunt așteptate dificultăți importante privind aprovizionarea cu energie electrică a României. Compania arată că nici la nivel regional nu sunt semnalate probleme care să afecteze funcționarea piețelor de energie sau schimburile transfrontaliere.

„La nivel regional, situaţia se menţine stabilă, fără indisponibilităţi sau limitări care să afecteze condiţiile de funcţionare a pieţelor de energie şi de asigurare a fluxurilor transfrontaliere de energie electrică. Totodată, evoluţiile meteorologice din Europa Centrală oferă perspective favorabile pentru perioada următoare", mai arată compania.

Răcirea vremii și precipitațiile prognozate în sudul Germaniei, Austria și Slovacia contribuie la creșterea debitului Dunării în partea superioară a fluviului.

Transelectrica estimează că efectul ar putea ajunge și în România începând de săptămâna viitoare.

„Potrivit estimărilor disponibile, această creştere urmează să se propage în aval şi ar putea fi resimţită la intrarea în România începând de săptămâna viitoare, ceea ce ar putea conduce la oprirea declinului actual al debitului şi chiar la o uşoară creştere a acestuia. În cazul în care aceste prognoze se vor confirma, situaţia hidrologică ar putea permite reevaluarea opţiunii privind repornirea unei unităţi nucleare de la CNE Cernavodă, precum şi creşterea producţiei hidroelectrice la Porţile de Fier", apreciază oficialii companiei.

Autoritățile și operatorii din domeniul energetic urmăresc în continuare evoluția consumului și capacitatea Sistemului Electroenergetic Național de a acoperi necesarul.

Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, gestionează în timp real funcționarea sistemului și coordonează măsurile împreună cu participanții din sectorul energetic.

Ministerul Energiei informase anterior că situația energetică este sub control și că unitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă pentru a compensa indisponibilizarea reactorului 2 de la CNE Cernavodă.