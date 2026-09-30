Prințul Harry și Meghan au denunțat ceea ce au descris drept o „intruziune inacceptabilă” după ce doi bărbați au fost observați în apropierea școlii din Marea Britanie unde învață copiii lor, prințul Archie și prințesa Lilibet, potrivit BBC. Poliția a stabilit ulterior că unul dintre cei doi este fotograf de presă internațional, despre care se crede că lucrează pentru o agenție europeană.

Incidentul a avut loc în jurul școlii copiilor familiei Sussex, care s-au mutat din nou în Marea Britanie după aproximativ șase ani petrecuți în California. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, cei doi bărbați au fost observați de personalul de securitate privat și de angajații școlii în timp ce se deplasau de-a lungul perimetrului și priveau în interiorul proprietății.

Cei doi purtau rucsacuri și au fost văzuți în mai multe puncte din apropierea școlii. Ulterior, aceștia s-au întors la o dubă albă, despre care poliția a stabilit că era un vehicul închiriat.

Unul dintre bărbați a fost identificat drept fotograf internațional. Potrivit informațiilor disponibile, acesta ar lucra pentru o agenție europeană de presă. Nu au fost oferite public detalii despre fotografiile pe care cei doi ar fi încercat să le obțină.

Incidentul a atras atenția în special deoarece cei doi copii ai lui Harry și Meghan sunt încă foarte mici. Archie are șapte ani, iar Lilibet are cinci ani și au început școala în Marea Britanie la începutul lunii septembrie.

Un purtător de cuvânt al ducelui și ducesei de Sussex a criticat comportamentul fotografilor și a făcut diferența între activitatea jurnalistică legitimă și supravegherea copiilor în apropierea unei școli.

„Decizia fotografilor de a se comporta în acest fel în apropierea unei școli este extraordinar de imprudentă”, a declarat reprezentantul cuplului.

Acesta a adăugat că există „o mare diferență între activitatea legitimă a presei și fotografii care se deplasează de-a lungul perimetrului unei școli, se opresc pentru a privi în interior și monitorizează copiii în timp ce își desfășoară activitățile zilnice”.

Potrivit reprezentantului, indiferent de fotografiile pe care aceștia le căutau, modul în care au acționat reprezintă „o intruziune inacceptabilă în viața privată a copiilor” și un comportament iresponsabil în apropierea unei școli.

Problemele de securitate legate de școală nu sunt noi pentru familia Sussex. Archie și Lilibet au fost mutați la o altă școală la numai câteva zile după începerea anului școlar.

Decizia a fost luată după discuții între familia Sussex și echipa sa de securitate, în contextul problemelor practice legate de deplasarea copiilor și traficul de pe traseul utilizat pentru transportul acestora.

Familia s-a stabilit în zona Cotswolds, după revenirea în Marea Britanie. Harry și Meghan au părăsit țara în 2020 și s-au mutat ulterior în Statele Unite, unde au locuit în California.

Revenirea familiei în Marea Britanie a readus în atenție și problema protecției asigurate de autoritățile britanice.

Comitetul Royal and VIP Executive Committee, cunoscut sub numele de Ravec, urmează să evalueze din nou nivelul de risc la care sunt expuși Harry, Meghan și copiii lor. Analiza ia în calcul inclusiv locuința familiei, deplasările obișnuite și traseele utilizate pentru activitățile copiilor, inclusiv drumurile către școală.

Harry a avut în ultimii ani o dispută juridică privind dreptul său la protecție finanțată de stat în timpul vizitelor în Marea Britanie. Revenirea sa permanentă în țară a determinat autoritățile să reanalizeze situația de securitate a familiei.