Un focar de scabie a determinat închiderea mai multor secții și restricționarea vizitelor la Spitalul Prince Philip din Llanelli, Țara Galilor, începând din 27 septembrie 2026, potrivit Daily Express. Autoritățile sanitare gestionează în prezent cazuri atât în unități medicale, cât și în comunitățile din zona administrată de Hywel Dda University Health Board.

Măsurile au fost introduse pentru a limita transmiterea infecției în spital și în comunitate. Potrivit autorității sanitare, mai multe secții sunt închise din cauza infecției, iar pacienții, angajații și persoanele care au intrat în contact cu cazurile sunt tratați. Serviciile Unității pentru Traumatisme Minore nu sunt afectate de restricții.

Hywel Dda University Health Board a anunțat că accesul vizitatorilor la Spitalul Prince Philip din Llanelli este restricționat începând de duminică, 27 septembrie.

Situația este monitorizată și reevaluată periodic. Autoritatea sanitară nu a precizat numărul exact al cazurilor și nici nu a oferit detalii despre fiecare secție afectată.

Sharon Daniel, director executiv pentru asistență medicală, calitate și experiența pacienților în cadrul Hywel Dda, a declarat că decizia a fost luată pentru a limita răspândirea scabiei atât în spital, cât și în comunitate.

„Am luat decizia de a restricționa vizitatorii la Spitalul Prince Philip pentru a limita răspândirea scabiei în unitatea noastră și în comunitatea noastră”, a transmis oficialul.

Ea a precizat că mai multe secții sunt închise din cauza infecției și că sunt aplicate măsuri pentru tratarea pacienților, personalului și contacților, precum și pentru curățarea în profunzime a spațiilor afectate.

Restricțiile nu vizează doar vizitatorii. Unele persoane care au programări pentru îngrijiri medicale la spital ar putea fi afectate de situație.

Hywel Dda a anunțat că pacienții ale căror programări sunt influențate de măsurile de control al infecției vor fi contactați „cât mai curând posibil”.

În același timp, autoritatea sanitară precizează că Unitatea pentru Traumatisme Minore își continuă activitatea și nu este afectată de restricțiile introduse în urma focarului.

Focarul nu este limitat strict la incinta Spitalului Prince Philip. Hywel Dda University Health Board a transmis că mai multe cazuri sunt gestionate în prezent în unități medicale și în comunități din zona sa administrativă.

Aceasta include comitatele Carmarthenshire, Ceredigion și Pembrokeshire. În pofida focarului, autoritatea sanitară afirmă că riscul pentru populația generală rămâne scăzut.

Situația vine după un alt focar înregistrat în Carmarthenshire. În luna iulie, o secție a Spitalului Glangwili din Carmarthen a fost închisă în urma unui focar de scabie, pe fondul unei prevalențe crescute a infestării în regiune.

Scabia este o afecțiune cutanată provocată de un acarian microscopic care pătrunde în stratul superficial al pielii. Este contagioasă și se transmite în principal prin contact prelungit piele-pe-piele, în special între persoane care locuiesc împreună.

Transmiterea poate avea loc și prin folosirea în comun a lenjeriei de pat sau a hainelor, deși contactul direct este principala cale de răspândire.

Printre simptomele caracteristice se numără mâncărimea intensă, deseori mai accentuată noaptea, precum și apariția unei erupții cutanate. Scabia poate afecta persoane de orice vârstă și nu este asociată cu lipsa igienei personale.

Afecțiunea este, în general, tratabilă și nu este de obicei asociată cu forme grave de boală. Totuși, transmiterea rapidă în spații în care există contact apropiat între persoane poate face controlul unui focar dificil.

În cazul de la Prince Philip Hospital, autoritățile sanitare tratează persoanele afectate și contacții și efectuează curățarea în profunzime a secțiilor, în conformitate cu procedurile de prevenire și control al infecțiilor.

Hywel Dda a subliniat că scabia este dificil de eliminat și a solicitat sprijinul comunității pentru limitarea transmiterii.

Autoritatea urmează să publice noi informații pe măsură ce situația este reevaluată.