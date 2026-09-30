Republica Moldova. Premierul Vasile Tofan promite să facă ordine în domeniul administratorilor de insolvabilitate, pe care în consideră în mare parte că sunt „toxici”. Declaraţii în acest sens au fost făcute în şedinţa de miercuri, 30 septembrie, Cabinetului de miniştri de la Chişinău.

Şeful Guvernului a precizat că, de rând cu celerlalte aspecte ale reformei din justiţie, guvernarea trebuie „să se focuseze” și pe domeniul insolvenţei.

„Trebuie să facem ordine în domeniul administratorilor de insolvabilitate. Este un subiect important, abordat de mulți investitori, legat de justiție”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul de la Chişinău a declarat că cunoaşte despre fărădelegile care se întâmplă în domeniul insolvabilităţii.

„Eu îi cunosc încă din viața mea precedentă. Unii dintre ei – intangibili. Din păcate, domeniul e dominat inclusiv de niște oameni, unii dintre ei foarte toxici, care au făcut din această activitate un mare business, care vin și efectiv atacă companiile astea, uneori pentru credite mici. Își bat joc și de familii, și de firme. Extrag bani enormi din asta”, a spus Vasile Tofan Tofan.

Premierul s-a arătat indignat şi de activitatea Comisiei autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi (CADAA).

„Acum are loc lupta pe acest domeniu. E foarte important să o ducem la capăt. M-am uitat la statistici: în 2022 nu s-a dat nicio sancțiune disciplinară în acest domeniu, iar în 2024 au fost două avertismente. În ultima perioadă au fost deja 5 sancțiuni adoptate. Unora dintre aceste persoane li s-au retras licențele. Și ei acum atacă înapoi. Luptă pentru că vor să rămână acolo, să-și continue fărădelegile pe care le fac”, a declarat Vasile Tofan.

Şeful Cabinetului de miniştri a menţionat că administratorii de insolvenţă, prin diferite pârghii, fac presiuni asupra funcţionarulor care încearcă să facă regulă în domeniu. Tofan s-a referit în special la ministrul Justiţiei, Vladislav Cojuhari , despre casre a spus că ştie că este atacat în ultimul timp.

„Vă rog frumos să nu arătați slăbiciune și să continuați să faceți curățenie inclusiv în acest domeniu. Este foarte important, pe lângă toate crizele, să continuăm cu reformele sistemice în țară”, l-a încurajat Tofan pe subalternul său.

Într-o postare pe Facebook, deputatul Dinu Plângău a dat de înţeles că este ameninţat şi asupra să se fac presiuni sinpartea administratorilor de insolvenţă.

Zeci de mii de oameni păgubiți, zeci de întreprinderi de stat ruinate. Statisticile arată groaznic, dar în spatele acestor cifre se află destine omenești. În cel mai bun caz, omul rămâne fără afacere și investiții, în cel mai rău caz rămâne pe drumuri. Asta e soarta miilor de moldoveni care au strâns o viață bani, au vândut casa să-și cumpere apartament, au investit și au rămas fără bani, fără apartament și cu o companie în insolvabilitate. Uneori, apartamentul pe care l-au cumpărat a fost vândut de 4 ori la 4 oameni diferiți.

Am avut întâlniri cu sute de oameni a căror istorii tragice s-au întipărit profund în memoria mea. Oameni care nu au nicio șansă să lupte cu un grup de crimă organizată, cu bani, relații, avocați, presă sau blogheri plătiți. Ce șansă au ei? În fiecare minister sau instituție este câte o Pătrașcu de la APP.

În viața mea am fost atras în zeci de procese, urmărit, amenințat de oameni care dețineau putere. O gașcă de ingrați care se zbat ca un pește la mal să tergiverseze niște procese nu mă impresionează deloc. Îmi va fi doar trist, dacă voi vedea că sunt susținuți de unii oameni pe care îi consideram onești”, a scris parlamentarul.

Totodată, Dinu Plângău a declarat că nu va ceda ameninţărilor: „Ca în orice sistem, și-n rândul administratorilor sunt oameni normali care ar fi cointeresați să scape de aceste câteva găști de bandiți. Greu, dar vom curăța sistemul. Cei care au încălcat legea și care au ruinat viețile oamenilor vor răspunde mai degrabă sau mai târziu”.

Primele semnale despre pretinsele ilegalităţi ale administratorilor din insolvenţă au apărut în presa de la Chişinău cu trei ani în urmă. Evenimentul Zilei a publicat mai multe anchete şi reportaje despre ce se întâmplă în domeniul insolvenţei în Republica Moldova.

Toamna trecută, oamenii de afaceri şi investitori din diferite ţări au făcut front comun împotriva „mafiei din insolvenţă”.

Businessmanii au fost în audienţă la preşedinţa Maia Sandu şi au atenţionat public instituţiile statului că ceea ce se petrece în domeniul insolvabilităţii pune în pericol securitatea economică a statului. Totodată, mai multe persoane fizice, care au rămas fără bani şi fără casă după ce companiile care construiau blocurile în care au investit au fost trimise în insolvenţă, au ieşit să protesteze în stradă.