Președintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că, în cazul în care Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu va obține miercuri votul de învestitură în Parlament, președintele Nicușor Dan va convoca noi consultări cu partidele politice și va face o nouă desemnare pentru funcția de premier.

Liderul UDMR spune că nu se așteaptă ca procesul să se prelungească încă trei luni și speră ca, la următoarea desemnare, formațiunile politice să fie mai flexibile.

„Haideți să vedem ce scrie Constituția. Înainte de desemnare, președintele se consultă cu partidele parlamentare. Deci dacă acest guvern nu trece după votul de azi, atunci, conform Constituției, președintele va convoca niște consultări. Sunt convins că va merge pe Constituție și în urma consultărilor va face o nouă desemnare”, a declarat Kelemen Hunor, miercuri, la RFI.

El a precizat că nu știe când ar putea avea loc o nouă desemnare, dar consideră că aceasta ar trebui făcută relativ rapid.

„Nu cred că vom sta încă trei luni de zile fără desemnare. Eu cred că se va întâmpla relativ repede, trebuie să se întâmple relativ repede”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a explicat că, după două încercări eșuate de formare a unui guvern și după expirarea termenului constituțional de 60 de zile, președintele poate dizolva Parlamentul, însă nu este obligat să facă acest lucru.

„Președintele nu poate fi obligat de nimeni, nici de politicieni, nici de societate, să decidă împotriva convingerii sale”, a afirmat liderul UDMR, subliniind că în Constituție este prevăzută posibilitatea, nu obligația dizolvării Parlamentului.

El speră ca președintele Nicușor Dan să organizeze cât mai repede noi consultări și ca partidele să fie mai dispuse la compromis.

„Poate că la următoarea desemnare oamenii vor fi un pic mai flexibili”, a spus Kelemen.

Liderul UDMR a explicat că miniștrii din actualul guvern interimar au atribuții limitate și nu pot promova proiecte de legi, politici publice sau ordonanțe de urgență.

Întrebat despre posibilitatea unui guvern din care să facă parte PSD și PNL, Kelemen Hunor a spus că, în prezent, nu vede o astfel de variantă cu politicieni de prim-plan, dar consideră posibilă o formulă bazată pe specialiști propuși și susținuți de partide.

„Sunt specialiști, susținem cu toții acest guvern. Și măcar să intrăm în 2027 cu buget, rectificarea, câteva legi până la sfârșitul anului și bugetul pentru anul 2027”, a afirmat el, argumentând că România va avea nevoie de finanțare pentru acoperirea deficitului.