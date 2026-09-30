Călin Georgescu stă în celulă cu alți trei deținuti, la Arestul Central, și a refuzat mâncarea dată de instituție. Totodată, conducerea arestului a decis ca astăzi să i se facă analizele medicale, conform procedurii.

În același timp, celălalt suspect, Ionel Rusen, a fost dus la DIICOT, pentru percheziția informatică a telefonului.

Aproximativ 40 de susținători ai lui Călin Georgescu se află miercuri în fața Arestului Central, iar o parte dintre aceștia au rămas peste noapte pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Simpatizanții spun că vor continua să vină la sediul arestului până când Călin Georgescu va fi eliberat.

Printre cei prezenți se află și Costache Constantin, unul dintre susținătorii mai vechi ai lui Călin Georgescu. Acesta susține că fostul candidat prezidențial este „singurul care poate salva țara” și afirmă că fostul candidat este victima unei persecuții politice.

Mai mulți simpatizanți aflați în fața Arestului Central spun că nu intenționează să plece și că vor continua să fie prezenți în fiecare zi. Potrivit acestora, motivația protestului este legată inclusiv de ceea ce ei numesc „anularea abuzivă a alegerilor din 2024”.

Susținătorii afirmă, de asemenea, că presa ar fi „mincinoasă și manipulatoare” și susțin că Georgescu este nevinovat. Ei consideră că dosarele în care acesta este cercetat ar fi „fabricate” și că nu ar exista probe împotriva lui.

La un moment dat, din grupul aflat în zonă s-a auzit și mesajul „PLECAȚI ACASĂ”.

În cursul dimineții, la Arestul Central a ajuns și bodyguardul lui Călin Georgescu, însoțit de o altă persoană. Cei doi au intrat în clădire cu trei sacoșe în care se aflau fructe, apă și alte produse.

Protestatarii au scandat și „Pace, nu război” și i-au acuzat pe premierul interimar Ilie Bolojan și pe Siegfried Mureșan că ar fi „trădători de țară”. Afirmațiile aparțin susținătorilor prezenți la Arestul Central.

Călin Georgescu se află în centrul unui dosar penal în care este cercetat de autorități, iar măsura arestării preventive a fost stabilită pentru 30 de zile. Susținătorii săi contestă acuzațiile și cer eliberarea acestuia, susținând că dosarul ar fi motivat politic.

În fața Arestului Central, oamenii spun că vor continua să se adune și în perioada următoare, până când situația juridică a lui Călin Georgescu se va schimba.