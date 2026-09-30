Unghiile naturale, considerate rasiste. BBC a retras un articol

BBC a retras un articol despre popularitatea unghiilor naturale, fără ojă sau cu un aspect foarte discret, după ce materialul a generat critici privind legătura dintre această tendință, statutul social, rasă și standardele de frumusețe. Articolul, intitulat „How the bare nails trend became a class issue”, fusese publicat pe 25 septembrie 2026 și analiza modul în care manichiura aparent simplă a ajuns să fie asociată cu conceptul de „quiet luxury”, potrivit Fox News.

Materialul a fost ulterior retras, iar BBC a afișat pentru o perioadă mesajul „This article has been removed pending editorial review” – „Acest articol a fost retras în așteptarea unei analize editoriale”. Până la 30 septembrie, pagina originală nu mai era disponibilă, potrivit relatărilor despre caz. BBC nu a oferit public o explicație detaliată privind motivele retragerii.

rticolul pornea de la observațiile Palomei Buddemeier, proprietara salonului Wumman Spa din Londra. Aceasta le-a spus jurnaliștilor BBC că tot mai multe cliente solicită servicii care să lase impresia că nu au trecut deloc pe la salon.

Manichiura presupune în continuare pilirea și lustruirea unghiilor, îngrijirea cuticulelor și hidratarea, însă fără aplicarea unei culori. Tendința a devenit vizibilă pe rețelele sociale, la prezentări de modă și pe covorul roșu.

Aspectul a fost asociat de publicații de lifestyle cu „quiet luxury”, un concept bazat pe produse și ținute discrete, fără logo-uri sau elemente vizibile care să indice prețul ori statutul proprietarului.

Există însă o contradicție aparentă. Pentru ca unghiile să arate perfect îngrijite și totuși „naturale”, unele cliente continuă să petreacă ore în salon. BBC relata că anumite manichiuri folosesc chiar unghii artificiale și produse în nuanțe foarte discrete pentru a obține efectul de unghie naturală.

Una dintre ideile analizate de BBC a fost că gusturile estetice pot funcționa ca indicatori ai statutului social. Pe măsură ce manichiurile elaborate au devenit accesibile unui public tot mai larg, aspectul minimalist ar putea fi perceput de anumite grupuri ca o modalitate mai discretă de diferențiere.

Articolul făcea referire la conceptul de „counter-signalling”, prin care statutul poate fi comunicat tocmai prin evitarea simbolurilor evidente ale consumului. În această interpretare, renunțarea la o manichiură spectaculoasă nu înseamnă neapărat renunțarea la îngrijire, ci schimbarea modului în care aceasta este afișată.

BBC prezenta însă și explicații mult mai practice. Unele femei au declarat că preferă unghiile naturale pentru că economisesc timp și bani, în timp ce altele au spus că pur și simplu le place aspectul minimalist.

Cea mai controversată parte a articolului a fost legată de comentariile jurnalistei de beauty Kristina Rodulfo. Ea a susținut că popularizarea unghiilor naturale poate contribui la „ștergerea culturii și identității” asociate comunităților de culoare.

Rodulfo a mai afirmat că termenii precum „elegant” sau „cu gust” pot funcționa, în anumite contexte, ca eufemisme pentru standarde de frumusețe pe care le consideră asociate supremației albe. Aceste afirmații îi aparțineau jurnalistei și erau prezentate de BBC ca parte a unei perspective asupra fenomenului, nu ca o concluzie factuală stabilită de postul britanic.

După publicarea articolului, criticii au contestat tocmai această interpretare și au considerat că o preferință pentru un anumit tip de manichiură nu poate fi legată automat de rasă sau statut social. Reacțiile negative au fost relatate în mai multe publicații, iar controversa a determinat ulterior BBC să retragă materialul pentru analiză editorială.

BBC a inclus în articol și o perspectivă istorică asupra manichiurii. Potrivit materialului, formele elaborate de nail art au avut legături importante cu comunități afro-americane, latino și asiatice și au reprezentat, în diferite perioade, forme de expresie personală și culturală.

Articolul îi menționa pe Josephine Baker, Diana Ross, Donna Summer și atleta Florence Griffith-Joyner, cunoscută pentru manichiurile sale lungi și intens colorate. Materialul aborda și dezvoltarea industriei saloanelor de manichiură din Statele Unite, inclusiv rolul comunității vietnameze după valurile de imigrație din anii 1970.

În acest context, BBC analiza dacă schimbarea actuală către unghii aparent naturale poate modifica modul în care anumite stiluri de manichiură sunt percepute din punct de vedere social.

Într-o etapă intermediară, pagina articolului a fost înlocuită cu mesajul oficial privind analiza editorială. Ulterior, mesajul a dispărut, iar URL-ul original a ajuns să returneze o eroare 404, potrivit relatărilor publicate pe 29 septembrie.

Deocamdată, BBC nu a publicat o explicație detaliată cu privire la pasajele sau afirmațiile care au determinat retragerea materialului. Nici nu a precizat dacă articolul va fi republicat într-o formă modificată.

Cazul a devenit astfel mai larg decât o simplă controversă despre modă. El pune în discuție modul în care publicațiile tratează tendințele de lifestyle atunci când acestea sunt analizate prin prisma clasei sociale, identității culturale și standardelor de frumusețe.

Tendința unghiilor naturale continuă să fie prezentată în industria modei și a frumuseții ca o alternativă la manichiurile elaborate. În același timp, motivele pentru care oamenii adoptă acest stil sunt diferite: de la preferințe estetice și minimalism până la economisirea timpului și reducerea costurilor.

Retragerea articolului BBC arată că interpretarea socială a unei tendințe aparent banale poate deveni controversată atunci când este conectată la teme precum clasa, rasa și standardele de frumusețe. Pentru moment, postul britanic a indicat doar că materialul este supus unei analize editoriale, fără să ofere public o justificare mai amplă.