Manipulare grosolană a G4Media cu articolul din WSJ. Cum a fost inventată acuzația la adresa ambasadoarei SUA

O manipulare grosolană a devenit virală. Este vorba despre un pasaj din articolul Wall Street Journal despre ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Acesta a devenit, în prezentarea G4Media, considerată de unii presă serioasă, punctul de plecare pentru o explicație a căderii guvernului Bolojan. Din start trebuie spus că citatul există în textul publicat de WSJ. Este singurul lucru real! Dar nu are valoarea și semnificația prezentată de G4Media.

Avem un citat. Îl traducem, îl includem în text, după care dăm un titlu bombă: Ambasadoarea SUA în Grecia, apropiată de Trump, a declarat că SUA ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan, potrivit Wall Street Journal! Cam asta a fost tactica.

Numai că restul este manipulare grosolană: nu este prezentată nici o dovadă a unei operațiuni americane pentru înlăturarea premierului-demis.

Este prezentată o acțiune a SUA care nu putea fi motivată de afacerile cu gaze dintrun motiv simplu: nu apare în nici un pasaj din articolul WSJ. Dar prestigiosul cotidian american este indicat ca sursă.

Totul este o invenție jurnalistică a G4 Media, disperat să apere interesele lui Ilie Bolojan & Co.

Orice ziarist cu puțină experiență putea sesiza problema editorială: distanța uriașă dintre ceea ce relatează sursa (WSJ) și ceea ce poate ajunge să înțeleagă publicul care citea articolul G4 Media.

Investigația Wall Street Journal examinează un posibil conflict de interese: relația ambasadoarei SUA în Grecia cu lobbyistul Christos Marafatsos și promovarea companiei Aktor în afacerile regionale cu gaze. Mai mulți interlocutori spun că nu le-au fost dezvăluite legăturile lui Marafatsos cu Aktor. Precizarea este esențială: WSJ îl descrie ca lobbyist înregistrat în SUA, nu ca pe un lobbyist care ar fi omis înregistrarea legală.

În acest context apare episodul unei cine la Atena, în martie. Autorii relatează că Guilfoyle, referindu-se la căderea iminentă a guvernului român, ar fi spus:

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici.”

Relatarea se bazează pe o persoană prezentă la cină și pe alte persoane cărora le-a fost povestit episodul. Avocatul ambasadoarei contestă descrierea schimbului de replici.

Prima problemă! Guvernul Bolojan a căzut în 5 mai 2026, iar discuția este datată martie 2026. Adică cu 2-3 luni înaintea evenimentului. Deci ambasadoarea SUA se lăuda la Atena cu un eveniment care nu avusese loc.

Referirea la România există în original, G4Media nu o inventează. Numai că interpretarea că replica ar sugera o posibilă intervenție americană este total lipsită de temei în contextul descris.

Mai există o problemă cu manipularea jurnalistică a G4 Media. România apare în trei pasaje din articolșul WSJ. Bolojan nu este numit în nici unul dintre el. Deci de unde rezultă că era vorba despre el?

În copia integrală a investigației, România este menționată în trei pasaje, fără să constituie subiectul principal.

Aktor și societatea Atlantic-SEE au semnat memorandumuri și acorduri comerciale cu companii de gaze din mai multe țări, inclusiv România. Nu este numită nicio companie românească. WSJ nu îl numește pe Ilie Bolojan, nu relatează o opoziție a României față de Coridorul Vertical și nu îi menționează pe Sorin Grindeanu, Nova sau proiectul de la Doicești. Aceste informațiile apr doar în articolul publicat de G4Media.

G4Media nu se limitează, așadar, la relatarea articolului WSJ: construiește pe baza lui o teză editorială proprie. Investigația despre diplomație și posibile conflicte de interese devine cadrul unei explicații despre presupusa ingerință americană în căderea guvernului Bolojan.

Articolul G4Media pornește de la formula „a declarat că SUA ar fi fost implicată”. Citatul publicat de WSJ nu conține această formulare explicită și nici numele lui Bolojan. Contextul eszte adăugat de G4Media spre final, dar niciunul dintre aceste elemente nu apare în WSJ.

Articolul se încheie apoi cu trimiterea la o analiză proprie, semnată de Dan Tăpălagă, despre interesele din energie și moțiunea împotriva lui Bolojan. După cum ar spune Emilia Șercan asta este auto-citare. Sau plagiat. Publicația indică sursele informațiilor, dar concentrarea lor în jurul dezvăluirii WSJ poate produce impresia unei confirmări externe a întregii teorii. De fapt articolul din G4Media este confirmat tot de un articol din G4Media

Aceasta este o extindere nejustificată a autorității sursei. WSJ susține relatarea despre conversație și investighează relațiile dintre diplomație și interese comerciale. Nu validează nicăieri concluzia că Bolojan a fost demis la intervenția SUA pentru că refuza gazele americane.

G4Media reproduce în corpul articolului precizările despre surse și contestarea avocatului. Publică și răspunsurile lui Sorin Grindeanu și George Simion.

Problema deontologică este dezechilibrul dintre forța acuzației sugerate de titlu și limitele probelor prezentate în text. Cititorul care vede doar titlul poate rămâne cu o certitudine pe care lectura atentă nu o susține.

Dar ce mai contează amănuntele, când G4Media tocmai a realizat o manipulare eficientă...