PSD vorbește despre un „Guvern Bolojan 2.0”. Ce îi reproșează lui Siegfried Mureșan

PSD își menține opoziția față de învestirea lui Siegfried Mureșan, după reuniunea de luni a conducerii partidului, convocată pentru stabilirea poziției social-democraților față de premierul desemnat. Liderii PSD îl acuză pe Mureșan că vrea să continue politicile economice și reformele începute de Ilie Bolojan și susțin că partidul nu poate acorda voturile necesare unui Guvern construit pe aceeași direcție.

Poziția vine după mai multe zile de tensiuni între PSD și premierul desemnat. Sorin Grindeanu ceruse ca Mureșan să se delimiteze de politicile fostului Executiv, în timp ce acesta a transmis public că reformele începute de Ilie Bolojan trebuie continuate. În acest context, după ședința PSD, social-democrații și-au argumentat refuzul prin situația economică și riscul unor noi tăieri bugetare.

„Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investițiilor străine directe din ultimii 15 ani, cu aproape 600 de milioane de euro mai puțin decât în trimestrul al doilea al anului 2028. La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări ale prețului energiei electrice și ale combustibililor, cu benzina peste 10 lei și motorina peste 11 lei.

PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. Am văzut că domnul Mureșan, inclusiv în această dimineață, a anunțat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan. De aceea, PSD nu îl poate vota.

Noi și peste 80% dintre români nu avem încredere că, sub falsul drapel al reformei, nu vor fi făcute noi tăieri.

Tot ceea ce a făcut Siegfried Mureșan în aceste zile demonstrează că, din punctul nostru de vedere, nici măcar nu își dorește să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust, pusă în scenă pe spatele și pe răbdarea tuturor românilor.

În loc de atacuri la PSD, parte dintre ele văzându-le chiar în această dimineață, înainte de a începe noi ședința, deci în loc de atacuri la PSD și de dorința de a continua politicile lui Bolojan, m-aș fi așteptat de la domnul Mureșan să ne spună de unde acoperă cele aproximativ 30 de miliarde de lei lipsă din buget și de ce a mutat banii din ultimul trimestru al anului pentru a acoperi trimestrul al treilea.”

Reprezentantul PSD a explicat că poziția stabilită în ședință urmează să fie transmisă Consiliului Politic Național, forul statutar care va lua decizia finală în privința votului pentru viitorul Executiv.

„Pentru toate acestea și nu numai, PSD a decis astăzi să nu voteze Guvernul Bolojan 2.0. Dar, sigur, fac o mică precizare, poate n-am fost foarte clar. Aceasta este o recomandare pe care o vom înainta Consiliului Politic Național, care este forul statutar din acest punct de vedere. Astăzi, decizia a fost în unanimitate ca recomandarea să fie aceasta: de a nu vota Guvernul Bolojan 2.0”, a spus acesta.

În același context, reprezentantul PSD a susținut că partidul ar fi așteptat de la Siegfried Mureșan explicații legate de rectificarea bugetară și de construcția bugetului pentru anul 2027.

„Care e planul domniei sale pentru rectificare, dar și care e viziunea pentru bugetul pe 2027? N-am văzut nimic în această perspectivă. Eu cred că nu doar noi ne-am fi așteptat la aceste lucruri, ci toți românii”, a afirmat reprezentantul PSD.

Întrebat dacă mai are sens ca PSD să poarte discuții cu Siegfried Mureșan în privința programului de guvernare și a votului din Parlament, acesta a susținut că partidul a încercat în perioada precedentă să găsească soluții și a invocat deciziile interne privind schimbarea direcției politice.

„Noi, în toată această perioadă, am fost cei care am fost, să spunem, maturul din încăpere și am încercat să găsim soluții. Faptul că, după dezbateri interne care au durat mai multe luni la începutul acestui an, am avut un vot în care aproape 98% dintre cei 5.000 de colegi au spus că trebuie să schimbăm direcția, adică trebuie să ne retragem din Guvernul Bolojan”, a declarat acesta.

Reprezentantul PSD a criticat apoi poziționarea lui Siegfried Mureșan, susținând că acesta a vorbit despre continuarea actualei direcții înainte de a purta o discuție cu social-democrații privind un eventual sprijin parlamentar.

„Faptul că domnul Mureșan, înainte de a avea o discuție cu noi, dacă dorește voturile PSD, spune că va continua direcția proastă în care s-a mers…”, a mai spus reprezentantul PSD.