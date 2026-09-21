Deputatul PSD Marius Budăi a declarat luni că social-democrații preferă alegerile anticipate în locul susținerii unui Guvern condus de Siegfried Mureșan, dacă acesta va continua politicile promovate de fostul premier Ilie Bolojan.

Budăi a transmis că PSD nu va vota un guvern despre care premierul desemnat spune că va continua direcția de guvernare a lui Bolojan. Deputatul PSD a mai transmis că formațiunea sa preferă să meargă la alegeri anticipate decât să susțină în Parlament continuarea măsurilor de austeritate: „Mai bine la anticipate, decât să votăm un premier care ne anunță că va continua guvernarea Bolojan”,.

El a criticat în acest context creșterile de taxe și ceea ce a numit „tăieri de venituri”, susținând că astfel de măsuri au afectat economia.

Marius Budăi a afirmat că votul PSD pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan a reprezentat, în opinia sa, un vot pentru schimbarea direcției de guvernare și nu pentru continuarea acesteia.

„Votul PSD la demiterea premierului Bolojan a fost un vot pentru schimbare, nu pentru continuare”, a transmis deputatul.

El a respins și argumentul potrivit căruia respingerea Guvernului Mureșan ar putea genera instabilitate politică și riscul ca România să își piardă ratingul de țară.

Budăi a pus aceste riscuri pe seama guvernării anterioare și a criticat bilanțul economic invocat de Mureșan și susținătorii acestuia. Deputatul PSD a afirmat că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și a acuzat scăderi ale consumului, investițiilor străine și numărului de locuri de muncă.

Datele Eurostat pentru august arată că România a avut într-adevăr cea mai ridicată rată anuală a inflației din UE, de 6,3%, față de 3,2% la nivelul Uniunii Europene.

Deputatul PSD a respins și afirmația potrivit căreia refuzul social-democraților de a vota Guvernul Mureșan ar apropia PSD de AUR.

Budăi a susținut că această acuzație este nejustificată și a făcut referire la perioada în care Ilie Bolojan a rămas premier demis, afirmând că acesta ar fi beneficiat de susținerea AUR în Parlament.

Declarațiile lui Marius Budăi vin în contextul în care premierul desemnat Siegfried Mureșan încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru noul Guvern. Mureșan a spus că PSD trebuie să aleagă între susținerea Guvernului și varianta alegerilor anticipate. El urmează să prezinte în această săptămână principalele elemente ale programului de guvernare și să depună la Parlament programul și lista miniștrilor.