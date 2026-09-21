Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat o posibilă schimbare a hărții administrative a României. El a spus că va propune în programul de guvernare comasarea voluntară a comunelor, după modelul aplicat în Republica Moldova. Mureșan a susținut că măsura ar putea face administrațiile locale mai eficiente, le-ar permite să atragă mai rapid fonduri europene și să ofere servicii publice mai bune.

„Din păcate, politicienii din trecut au avut mereu un complex de superioritate față de Republica Moldova. Însă astăzi, după ce Maia Sandu este președintă de câțiva ani de zile și după cinci ani de guvernare pro-europeană, Republica Moldova este mai avansată decât noi în unele domenii și trebuie să și învățăm de la Republica Moldova”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că va propune în programul de guvernare un mecanism prin care comunele din România să se poată comasa voluntar.

„Au făcut o comasare voluntară a comunelor în acest an. Voi propune același lucru în programul de guvernare. Voi propune o comasare voluntară a comunelor din România, pentru ca să fie mai eficiente, să poată absorbi mai rapid fonduri europene, să poată oferi servicii publice de calitate oamenilor”, a spus Mureșan.

Propunerea nu vizează o comasare impusă a tuturor comunelor, ci un proces voluntar prin care anumite unități administrativ-teritoriale s-ar putea uni.

Modelul invocat de Mureșan este cel al Republicii Moldova, unde procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale este în desfășurare în 2026. Autoritățile moldovene susțin că reforma urmărește consolidarea capacității administrative, îmbunătățirea serviciilor publice și folosirea mai eficientă a resurselor locale.

În cazul României, Mureșan spune că o asemenea măsură ar putea ajuta administrațiile locale să aibă o capacitate mai mare de a atrage fonduri europene și de a furniza servicii publice.

Siegfried Mureșan a anunțat și o reformă a Autorității Naționale pentru Cetățenie, pe fondul întârzierilor în soluționarea cererilor: „Oamenii din Republica Moldova au așteptări legitime. Așteaptă prea mult pentru cetățenia română. Avem această Autoritate pentru Cetățenie, disfuncțională, care acumulează o serie de întârzieri. Vom reforma această Autoritate pentru Cetățenie, pentru a elibera mai rapid cetățeni români din Republica Moldova”.

Planul anunțat de Mureșan nu se limitează la administrația locală. Premierul desemnat spune că urmărește și reformarea companiilor de stat, precum și comasarea unor instituții din administrația centrală.

„Obiectivul meu esențial este să redefinim relația dintre cetățean și stat”, a spus Mureșan.

El a susținut că administrația trebuie să fie mai suplă și orientată către interesele cetățeanului și a anunțat reformarea companiilor de stat și comasarea unor instituții centrale pe care le consideră prea mari și prea birocratice.

„Vom avea un stat modern, un stat suplu, o reformare a companiilor de stat, o comasare a unor instituții din administrația centrală care sunt prea mari, prea stufoase și fac prea puțin pentru oameni”, a adăugat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a anunțat că elementele principale ale programului de guvernare urmează să fie prezentate în această săptămână, iar programul și lista miniștrilor ar urma să fie depuse la Parlament până la finalul săptămânii.