Funcționari publici, în vizorul DNA într-un dosar de corupție

Procurorii DNA Suceava fac luni, 21 septembrie 2026, 54 de percheziții în județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț, într-un dosar care vizează funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră. Aceștia sunt suspectați că ar fi primit bani pentru a permite trecerea unor persoane cu bunuri interzise sau cu mărfuri aduse din Ucraina peste limita prevăzută de lege.

Ancheta vizează presupuse fapte de corupție care s-ar fi desfășurat pe o perioadă de aproximativ trei ani, din 2023 până în 2026. DNA a anunțat că cercetările sunt desfășurate de procurorii Serviciului Teritorial Suceava.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023–2026, a unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră”.

Operațiunea desfășurată luni vizează atât sedii ale unor instituții publice, cât și locuințe ale unor persoane și spații aparținând unor operatori economici.

Perchezițiile au loc în Suceava, Botoșani, Iași și Neamț, în baza mandatelor emise de instanță.

„În cursul zilei de 21 septembrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 54 de locații situate pe raza județelor Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, fiind vizate sediile mai multor instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici”, a transmis DNA.

Acțiunea are loc în cadrul unei anchete privind modul în care anumite persoane ar fi reușit să treacă prin punctele de frontieră din nord-estul României cu bunuri care nu puteau fi introduse legal în țară sau care depășeau limitele permise.

În centrul anchetei se află funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră. Potrivit DNA, aceștia sunt suspectați că ar fi primit diferite sume de bani pentru a nu-și îndeplini corespunzător obligațiile de serviciu și pentru a facilita trecerea unor persoane prin punctele de frontieră.

Funcționarii publici sunt suspectați că „ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu, pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală”.

Ancheta urmărește astfel atât presupusele fapte de corupție ale funcționarilor, cât și împrejurările în care bunurile ar fi trecut prin punctele de frontieră. Operațiunea este în desfășurare, iar DNA urmează să prezinte informații suplimentare după finalizarea activităților de luni.

La încheierea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să ajungă la audieri în cadrul dosarului.