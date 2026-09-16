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Scandalul de la Spitalul Județean Suceava. Larisa Blanari își prezintă public diplomele pentru a demonta o campanie de denigrare

Scandalul de la Spitalul Județean Suceava. Larisa Blanari își prezintă public diplomele pentru a demonta o campanie de denigrareSursa foto: NewsBucovina
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Din cuprinsul articolului

Managerul interimar al Spitalului Clinic Județean Suceava, Larisa Blanari, a decis să pună capăt speculațiilor din mediul online referitoare la pregătirea sa academică, prezentându-și public documentele de studii. Această reacție vine în contextul organizării concursului pentru funcția de manager plin al unității medicale.

Zvonurile din mediul online și miza concursului

Situația a devenit tensionată odată cu deschiderea concursului pentru postul de manager al spitalului. Recent, în mediul online din Suceava a circulat informația conform căreia Larisa Blanari, care asigura conducerea interimară, nu ar deține o diplomă de master. Conform acestor zvonuri, lipsa masteratului ar fi împiedicat-o să participe legal la concursul pentru post.

Prezentarea publică a diplomelor de studii

Pentru a stopa ceea ce ea a numit un fake news promovat masiv, Larisa Blanari a ieșit public cu actele originale. În cadrul unei emisiuni difuzate de NewsBucovina, ea a prezentat documentele de studii, demonstrând că pregătirea sa academică este completă. Decizia sa de a prezenta documentele a confirmat astfel informațiile vehiculate anterior în conversații private, potrivit cărora aceasta intenționa să iasă public pentru a dovedi legalitatea candidaturii.

Managerul interimar a precizat că dosarul său de înscriere la concurs este complet. Printre actele solicitate și depuse la dosar se numără și diploma de master în Management Economico-Financiar European. „Sunt pregătită din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere al documentelor”, a declarat oficial Larisa Blanari.

Acuzații privind o campanie orchestrată de denigrare

Dincolo de clarificarea situației academice, Larisa Blanari a abordat și contextul administrativ. Ea a declarat că, de la preluarea mandatului de manager în toamna anului 2025, a încercat să soluționeze problemele interne ale instituției fără a le transforma în subiecte de dezbatere publică.

Mai mult, ea susține că acțiunile din mediul virtual nu sunt întâmplătoare, ci reprezintă o campanie de denigrare „bine orchestrată” și direct legată de înscrierile la concursul de management. Atacurile ar avea ca scop scăderea credibilității sale înainte de examenul decisiv pentru conducerea celei mai mari unități medicale din județul Suceava.

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