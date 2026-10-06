Selecționata U21 a României a pierdut categoric, scor 1-7, în fața Spaniei, marți seară, la Ibiza, în ultimul meci din Grupa A a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2027. Tricolorii au condus cu 1-0 după golul înscris de Rareș Burnete, dar ibericii au întors rezultatul și au marcat de șapte ori.

România a rezistat aproximativ o jumătate de oră în fața unei echipe spaniole care a dominat partida încă din primele minute. Portarul Codruț Sandu a intervenit la șuturile lui Virgili, Bravo și Pablo Garcia, în timp ce Matteo Duțu l-a blocat pe Pablo Garcia în minutul 22.

În minutul 27, România a deschis scorul. Rareș Burnete a înscris cu un șut spectaculos de la aproximativ 18 metri.

Spania a continuat să atace, iar Gonzalo Garcia nu a ajuns la centrarea lui Virgili în minutul 30. Două minute mai târziu, Pablo Garcia a șutat din unghi, însă Sandu a respins.

Egalarea a venit în minutul 34, când Pablo Garcia a înscris de la aproximativ 10 metri.

România a avut o nouă oportunitate în minutul 38, prin Eduard Radaslavescu, al cărui șut de la marginea careului a fost respins de Esquivel.

Finalul primei reprize a fost însă dezastruos pentru tricolori. Spania a marcat de trei ori în numai cinci minute. Yarek Gasiorowski a înscris cu capul, în minutul 41, după un corner executat de Pablo Garcia. În minutul 44, Gonzalo Garcia a punctat cu un șut din unghi, iar Pablo Garcia a înscris din nou un minut mai târziu. La pauză, Spania conducea cu 4-1.

Ibericii au continuat să marcheze și după reluare. Pablo Garcia a înscris pentru 5-1 în minutul 47, după pasa lui Garrido.

În minutul 53, Garrido a oferit o nouă pasă decisivă, de această dată pentru Gonzalo Garcia, care a dus scorul la 6-1.

Spania a mai înscris o dată în minutul 64. Iker Bravo a transformat un penalty acordat după un fault comis de Pașcalău asupra lui Mendoza. Codruț Sandu a mai avut o intervenție la șutul lui Chupe, în minutul 79. Spania putea însă să înscrie de și mai multe ori, Rodrigo Mendoza lovind bara în minutele 52 și 90+1.

România nu mai avea șanse de calificare înaintea partidei cu Spania, iar după ultima etapă a încheiat Grupa A pe locul al treilea. Kosovo și Finlanda au remizat, 4-4, în celălalt meci al grupei, în timp ce Cipru a învins San Marino cu 2-0.

Clasamentul final a fost: Spania - 27 de puncte, Finlanda - 23, România - 16, Kosovo - 15, Cipru - 6, San Marino - 0.

Câștigătoarele grupelor preliminare se califică direct la turneul final din Serbia și Albania. Dintre cele nouă echipe clasate pe locul al doilea în grupe, cea mai bună în funcție de parcursul din preliminarii obține calificarea directă, iar celelalte opt vor disputa un play-off în dublă manșă.

Pentru România, înfrângerea de la Ibiza a însemnat încheierea unei serii de patru participări consecutive la turneele finale U21.

Au marcat: Pablo Garcia (34, 45, 47), Yarek Gasiorowski (41), Gonzalo Garcia (44, 53), Iker Bravo (64 - penalty), respectiv Rareș Burnete (27).

Stadion: Estadi Municipal de Can Misses, Ibiza

Competiție: preliminariile Campionatului European Under-21 din 2027, Grupa A

Spania: Salvador Esquivel - Rafael Garrido Hierro, Jacobo Ramon (Jon Martin, 72), Yarek Gasiorowski, Alex Valle - Rodrigo Mendoza, Chema Andres (Marc Bernal, 61), Iker Bravo (Peio Canales, 72) - Pablo Garcia, Gonzalo Garcia (căpitan; Carlos Ruiz Rubio „Chupe”, 61), Jan Virgili (Rafel Obrador, 72). Selecționer: David Gordo.

Rezerve neutilizate: Bruno Iribarne - Juanma Herzog, Mario Martin, Angel Ortiz.

România: Codruț Sandu - Mario Bărăitaru, Răzvan Pașcalău, Matteo Duțu, Kevin Ciubotaru (Alexandru Șuteu, 46) - Raul Cîmpean, Cristian Mihai - Lorenzo Biliboc (David Irimia, 46), Eduard Radaslavescu (Ricardo Pădurariu, 84), Rareș Burnete (căpitan; Yanis Pîrvu, 72) - Atanas Trică (Ioan Vermeșan, 89). Selecționer: Costin Curelea.

Rezerve neutilizate: Rafael Munteanu - Luca Banu, Dario Fălcușan, Iustin Doicaru.

Arbitri: Matteo Marcenaro - asistenți Davide Imperiale și Khaled Bahri; al patrulea oficial Kevin Bonacina, toți din Italia.

Cartonaș galben: Cîmpean (56).