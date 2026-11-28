Federația Română de Fotbal (FRF) a primit o amendă de 10.000 de euro din partea UEFA, în urma incidentelor din tribune de la partida cu Bosnia și Herțegovina, disputată pe 17 noiembrie, în Liga Națiunilor. Forul european a anunțat vineri, 27 noiembrie, și limitarea accesului fanilor români la un meci în deplasare.

Comisia de Control, Etică și Disciplină a UEFA (CEDB) a sancționat federațiile de fotbal din România și Bosnia și Herțegovina pentru incidentele înregistrate în timpul confruntării dintre cele două echipe naționale.

Pe lângă amenzile aplicate celor două federații, forul european a dispus măsuri care vizează accesul spectatorilor la următoarele partide din competițiile organizate sub egida UEFA.

Federația Română de Fotbal va trebui să achite o amendă de 10.000 de euro pentru incidentele provocate de spectatori. Sancțiunea a fost aplicată în baza articolului 16, alineatul (2), litera (h) din Regulamentul Disciplinar al UEFA.

Decizia organismului european îi va afecta și pe suporterii echipei naționale care intenționează să îi însoțească pe tricolori la un meci în deplasare.

UEFA a dispus diminuarea cu 50% a cotei de bilete rezervate fanilor români pentru o partidă disputată în deplasare, în cadrul unei competiții europene.

În urma acestei măsuri, suporterii României vor avea la dispoziție bilete reprezentând doar 2,5% din capacitatea stadionului echipei gazdă, față de cota obișnuită de 5%.

Federația bosniacă a primit amenzi în valoare totală de 30.000 de euro, după ce Comisia de Control, Etică și Disciplină a analizat comportamentul suporterilor la partida cu România.

Pentru manifestările cu caracter rasist sau discriminatoriu, UEFA a aplicat o sancțiune financiară de 20.000 de euro. O altă amendă, în cuantum de 10.000 de euro, a fost acordată pentru incidentele consemnate în timpul intonării imnurilor naționale.

Totodată, forul european a decis activarea unei măsuri disciplinare stabilite anterior de Comisia de Apel, la 13 octombrie.

Federația din Bosnia și Herțegovina va fi obligată să închidă o parte a stadionului, echivalentă cu 5% din capacitatea acestuia, la următoarea partidă disputată pe teren propriu într-o competiție UEFA rezervată echipelor naționale.

Pe lângă activarea sancțiunii anterioare, comisia de disciplină a dispus o nouă măsură privind închiderea parțială a stadionului din Bosnia și Herțegovina, reprezentând tot 5% din capacitatea arenei.

Aplicarea acestei sancțiuni a fost însă suspendată pentru o perioadă de probă de doi ani.

Conform regulamentului disciplinar al UEFA, măsura poate deveni executorie dacă, în perioada stabilită, se înregistrează o nouă abatere de aceeași natură. Astfel, federația bosniacă va trebui să pună în aplicare, la următorul meci de pe teren propriu, doar măsura de închidere parțială a stadionului care fusese dictată anterior.

Sancțiunile publicate de Comisia de Control, Etică și Disciplină a UEFA au vizat incidentele de la întâlnirea dintre Bosnia și Herțegovina și România, încheiată cu victoria gazdelor, scor 2-1.