UEFA a convocat pentru luni, 16 noiembrie, de la ora 17:00, o reuniune a Comitetului Executiv, în cadrul căreia vor fi discutate posibilele candidaturi la președinția FIFA. Potrivit The Guardian, alegerile sunt programate pe 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc, iar forul european încearcă să identifice un candidat care să îl înfrunte pe actualul președinte, Gianni Infantino.

Reuniunea Comitetului Executiv al UEFA se va desfășura prin videoconferință, membrii urmând să fie informați despre situația candidaturilor pentru conducerea Federației Internaționale de Fotbal. De mai multe luni, UEFA încearcă să găsească o persoană care să intre în competiție cu Gianni Infantino. Acesta conduce FIFA din 2016 și intenționează să candideze pentru încă un mandat de patru ani.

Potrivit publicației franceze L'Équipe, una dintre variantele luate în calcul de UEFA a fost Arsène Wenger, fostul antrenor al echipei Arsenal Londra.

Francezul ocupă în prezent funcția de director pentru dezvoltarea globală a fotbalului în cadrul FIFA și se află în conflict cu Gianni Infantino.

Wenger era considerat de UEFA un posibil adversar al actualului președinte, însă, după o perioadă în care a analizat oportunitatea intrării în cursă, a decis să nu candideze.

În aceste condiții, în cadrul UEFA au început să fie discutate și alte variante. Una dintre posibilitățile vehiculate este desemnarea unui candidat dintre președinții federațiilor naționale europene.

Printre numele luate în considerare se află Sándor Csányi, președintele Federației Maghiare de Fotbal și vicepreședinte al Consiliului FIFA.

Oficialul maghiar are o relație apropiată cu Aleksander Čeferin, președintele UEFA, aspect care îl plasează printre persoanele vehiculate pentru o eventuală candidatură.

Alte două nume discutate sunt Lise Klaveness, președinta Federației Norvegiene de Fotbal, și Philippe Diallo, conducătorul Federației Franceze de Fotbal. Deocamdată, informațiile privind cei trei oficiali vizează posibile candidaturi, fără ca vreunul dintre aceștia să fie prezentat drept candidat desemnat oficial de UEFA.

Discuțiile din cadrul Comitetului Executiv au loc înaintea congresului electoral FIFA, programat pentru 18 martie 2027, la Rabat, unde urmează să fie ales președintele forului internațional pentru următorul mandat.