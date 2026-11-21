Cele zece federații naționale membre ale Confederației Sud-Americane de Fotbal (CONMEBOL) și-au reafirmat în unanimitate susținerea pentru Gianni Infantino, care candidează pentru un nou mandat la conducerea Federației Internaționale de Fotbal (FIFA). Alegerile sunt programate pentru 18 martie 2027 și vor avea loc la Rabat, în Maroc.

Decizia a fost aprobată de Consiliul CONMEBOL, reunit la Barranquilla, în Columbia, în ajunul finalei Cupei Sud-Americane. Potrivit comunicatului organizației, toate cele zece țări membre au confirmat că îl susțin pe actualul președinte al FIFA pentru un nou mandat.

Forul sud-american a transmis că sprijinul reprezintă o recunoaștere a calităților de lider ale lui Infantino și a schimbărilor pe care acesta le-ar fi adus fotbalului mondial în ultimii ani.

„Cele zece țări membre ale Confederației Sud-Americane de Fotbal și-au reafirmat sprijinul pentru candidatura lui Infantino la președinția FIFA”, se arată în comunicatul CONMEBOL.

Organizația a precizat că susținerea nu este una nouă. Candidatura lui Gianni Infantino fusese aprobată încă din cadrul Congresului FIFA organizat în Paraguay, în mai 2025, iar poziția federațiilor sud-americane a rămas neschimbată de atunci.

Susținerea unanimă vine după ce, în vara acestui an, CONMEBOL a exprimat public îngrijorări cu privire la un proiect controversat privind vânzarea de acțiuni legate de Cupa Mondială.

La mijlocul lunii august, organizația a transmis că este îngrijorată de „acțiunile unilaterale repetate întreprinse fără a se recurge la dialog sau la mecanismele instituționale prevăzute pentru a trata acest tip de situație”.

În ciuda acelui episod, cele zece federații sud-americane și-au menținut sprijinul pentru Infantino în cursa pentru un nou mandat.

O susținere similară a fost anunțată și de Uniunea Asociațiilor Arabe de Fotbal (UAFA), care reunește federații ce dispun de 22 de voturi în cadrul Congresului FIFA.

Într-un comunicat publicat joi, organizația și-a confirmat sprijinul pentru candidatura lui Gianni Infantino pentru mandatul 2027-2031. UAFA a invocat contribuția acestuia la dezvoltarea fotbalului și eforturile depuse în timpul mandatului său.

„Uniunea Asociațiilor Arabe de Fotbal și-a confirmat sprijinul și susținerea pentru candidatura lui Gianni Infantino la un nou mandat de președinte al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) pentru perioada 2027-2031”, a transmis organizația.

Potrivit comunicatului, susținerea este acordată în semn de recunoaștere a contribuțiilor lui Infantino la dezvoltarea și creșterea fotbalului, precum și a rolului conducerii FIFA în asigurarea continuității și progresului acestui sport la nivel mondial.

211 voturi la alegerile pentru președinția FIFA

La congresul FIFA, unde va fi ales viitorul președinte al organizației, sunt în total 211 voturi. Pentru obținerea majorității absolute sunt necesare 106 voturi.

Alegerile sunt programate pentru 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc. Gianni Infantino conduce FIFA din 2016 și candidează pentru un nou mandat, care ar acoperi perioada 2027-2031.