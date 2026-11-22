E-4B Nightwatch, aeronava militară americană concepută pentru a funcționa ca un centru de comandă aerian, asigură comunicații și coordonare strategică în situații de criză, inclusiv în timpul deplasărilor oficiale ale liderilor americani, potrivit US Air Force.

Supranumit „avionul apocalipsei”, aparatul poate prelua funcții esențiale de comandă în cazul în care infrastructura terestră este afectată de un atac sau de o situație de urgență.

Operat de Forțele Aeriene ale SUA și asociat cu baza Offutt din Nebraska, E-4B Nightwatch este destinat să asigure legătura dintre conducerea politică și militară americană și structurile de comandă ale armatei.

Aeronava este construită pe platforma Boeing 747-200, modificată pentru a găzdui echipamente de comunicații, personal militar și facilități de coordonare a operațiunilor.

Potrivit informațiilor publicate de US Air Force, E-4B este cunoscut drept National Airborne Operations Center (NAOC), adică Centrul Național Aerian de Operațiuni. Rolul său este de a asigura un centru de comandă, control și comunicații care să poată funcționa în condiții extreme, inclusiv în cazul distrugerii sau indisponibilității centrelor terestre.

Aeronava poate fi utilizată de președintele SUA, de secretarul Apărării și de șefii Statului Major Interarme pentru coordonarea forțelor americane, transmiterea ordinelor de urgență și menținerea legăturilor cu autoritățile civile.

E-4B este protejat împotriva efectelor impulsului electromagnetic și dispune de sisteme specializate pentru a susține echipamentele electronice și comunicațiile în condiții dificile. Sistemele de comunicații prin satelit permit transmiterea și recepționarea informațiilor la nivel global.

În timpul vizitelor președintelui american în afara țării, E-4B poate asigura suport de comunicații și coordonare pentru structurile de conducere militară. Rolul său este distinct de cel al aeronavei prezidențiale Air Force One, care transportă președintele și delegația sa.

Prezența unui astfel de aparat în operațiunile asociate deplasărilor prezidențiale ține de măsurile de securitate și de capacitatea de a menține funcționale canalele de comandă în situații neprevăzute. Detaliile privind poziționarea aeronavei, aeroporturile utilizate sau procedurile de evacuare nu sunt dezvăluite în mod sistematic de autoritățile americane.

E-4B Nightwatch are patru motoare și este capabil să primească combustibil în timpul zborului. Potrivit fișei tehnice publicate de US Air Force, aparatul are o autonomie de aproximativ 12 ore fără realimentare, iar capacitatea de alimentare aeriană îi permite să prelungească semnificativ durata misiunilor.

Interiorul aeronavei este împărțit în mai multe zone funcționale, inclusiv spații pentru comandă, conferințe, briefinguri, echipe operaționale, comunicații și odihnă. Aparatul poate transporta până la 111 persoane, potrivit datelor oficiale.

Flota este formată din patru aeronave E-4B, aflate în serviciul Forțelor Aeriene Americane. Menținerea cel puțin a unei aeronave în stare de alertă permanentă face parte din misiunea acestui sistem de comandă aeriană.

E-4B Nightwatch este conceput pentru situații în care conducerea militară și politică a Statelor Unite trebuie să poată comunica și coordona operațiuni chiar dacă infrastructura convențională este afectată.

Aeronava rămâne una dintre componentele importante ale sistemului american de comandă și control strategic, iar rolul său nu se limitează la deplasările prezidențiale, ci include și pregătirea pentru scenarii de criză națională.