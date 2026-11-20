Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut o conferință de presă la Casa Albă, în cadrul căreia a prezentat concluziile recentei sale vizite oficiale în China, calificând deplasarea drept un moment de referință pentru diplomația americană, potrivit relatărilor din presa de peste Ocean, conform Reuters.

Evenimentul de la Washington a început cu o ușoară întârziere, liderul de la Casa Albă ajungând la pupitru cu 25 de minute peste ora stabilită inițial în programul oficial. La această apariție publică, Donald Trump nu a fost singur, fiind flancat de doi dintre cei mai importanți oficiali ai administrației sale, vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio.

În deschiderea discursului său, șeful statului american a ținut să sublinieze succesul deplasării diplomatice pe continentul asiatic, evidențiind impactul strategic al întâlnirilor purtate la nivel înalt.

„Aseară, ne-am întors acasă de la una dintre cele mai reuşite vizite prezidenţiale în Asia din istoria Americii”, a spus Trump.

Dincolo de aspectele diplomatice ale turneului, președintele american a adus în atenția jurnaliștilor și detalii logistice legate de aeronava prezidențială, lăudând capacitățile tehnice ale noii generații Air Force One, care a permis realizarea deplasării în condiții excepționale.

„Este cel mai lung zbor efectuat vreodată de Air Force One; noul Air Force One poate zbura fără a fi nevoie să oprească pentru realimentare.”

În continuarea declarațiilor sale, Donald Trump a comparat actuala aeronavă prezidențială cu modelele anterioare aflate în dotarea Casei Albe, precizând că noul aparat de zbor este „mai bun decât vechiul echipament”. Totodată, liderul american a dat de înțeles că demonstrația de forță tehnologică nu a trecut neobservată de principalii rivali geopolitici ai Statelor Unite.

„China a fost foarte impresionată, iar Rusia a fost foarte impresionată”, a adăugat liderul de la Casa Albă.