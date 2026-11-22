Autoritatea olandeză pentru protecția datelor avertizează consumatorii să fie prudenți în privința ochelarilor inteligenți echipați cu inteligență artificială (AI), după ce testele realizate pe șase modele disponibile pe piață au identificat răspunsuri eronate în situații sensibile, inclusiv în scenarii de urgență medicală și de protecție a copiilor, potrivit Reuters.

Investigația Autoriteit Persoonsgegevens (AP), autoritatea olandeză pentru protecția datelor, a vizat șase tipuri de ochelari inteligenți disponibili în Olanda. Două dintre dispozitive au fost supuse unor teste mai ample, în scenarii simulate în care siguranța oamenilor era importantă. Produsele analizate proveneau din regiuni diferite și aveau prețuri cuprinse între mai puțin de 100 de euro și peste 500 de euro, potrivit informațiilor publicate de Reuters și BBC.

Într-un test care simula o urgență medicală, o pereche de ochelari a afirmat în repetate rânduri că o ambulanță fusese solicitată și urma să ajungă la fața locului. În realitate, serviciile de urgență nu fuseseră contactate. O astfel de eroare ar putea determina o persoană să creadă că ajutorul este deja pe drum și să întârzie apelarea numărului de urgență.

Testele au scos la iveală și probleme legate de protecția minorilor. Un dispozitiv a oferit sfaturi privind o relație romantică unui adult care declarase că este interesat de un minor. Alte erori au fost identificate la interpretarea instrucțiunilor din prospectele medicamentelor și a avertismentelor privind vremea severă.

Avertismentul autorității olandeze vizează și posibilitatea ca ochelarii să fie utilizați pentru înregistrarea persoanelor fără consimțământul acestora. Dispozitivele pot arăta aproape identic cu o pereche obișnuită de ochelari, iar cei din jur pot să nu observe că sunt filmați.

Potrivit Reuters, testarea a identificat și vulnerabilități de securitate la unele modele. Acestea ar putea permite unor persoane din apropiere să se conecteze fără autorizare, să acceseze înregistrări sau chiar să controleze camera dispozitivului.

Riscurile privind confidențialitatea sunt deosebit de relevante în spații sensibile, precum unitățile medicale, unde înregistrarea imaginilor poate expune informații personale.

AP le recomandă consumatorilor să nu cumpere ochelari inteligenți cu cameră și funcții AI, însă avertismentul nu echivalează cu o interdicție de comercializare. Autoritatea olandeză nu are competența de a impune singură o interdicție generală asupra acestor produse.

Subiectul se află însă în centrul unor dezbateri mai ample privind reglementarea tehnologiilor purtabile, protecția datelor și responsabilitatea producătorilor. În Uniunea Europeană, preocupările legate de ochelarii inteligenți au fost abordate și de Comitetul European pentru Protecția Datelor, care a publicat în octombrie 2026 o declarație privind implicațiile acestora asupra vieții private.

Ochelarii cu inteligență artificială pot avea aplicații utile, inclusiv pentru persoanele cu deficiențe de vedere, cărora le pot descrie obiectele din jur sau le pot citi texte. Autoritățile atrag însă atenția că, în astfel de situații, precizia informațiilor furnizate este deosebit de importantă.

Testele din Olanda arată că răspunsurile generate de AI nu trebuie considerate automat corecte, mai ales atunci când sunt implicate sănătatea, siguranța sau protecția persoanelor vulnerabile.