Companiile din Statele Unite ale Americii ar putea suporta consecințe financiare severe dacă aleg să își extindă infrastructura digitală dincolo de granițele țării. Președintele american Donald Trump a transmis vineri un avertisment ferm, subliniind că firmele americane care vor construi centre de date în alte state se vor lovi de o taxă uriașă impusă de administrația de la Washington, conform AFP.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă, unde liderul american a adoptat o poziție tranșantă împotriva delocalizării acestor investiții strategice.

„Nu vom permite ca centrele de date să fie construite în alte ţări”, a declarat Trump în timpul intervenției sale.

Deși mesajul a fost unul direct, președintele Statelor Unite nu a oferit detalii tehnice sau cifre exacte privind modul în care va fi aplicată această măsură fiscală. Mai mult, el a recunoscut că planul este încă într-un stadiu incipient și că nici măcar membrii propriei sale administrații nu au fost puși la curent cu această inițiativă până în acest moment.

Pe lângă amenințarea cu noi taxe pentru giganții tehnologici care investesc peste hotare, Donald Trump a avut și un mesaj adresat direct cetățenilor americani. El le-a cerut acestora să nu blocheze dezvoltarea infrastructurii digitale pe plan local, ci să sprijine ridicarea acestor centre de date în propriile comunități, negociind însă avantaje concrete din partea investitorilor. Această poziție reia o temă pe care liderul american a abordat-o și în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

„Ar trebui să profitaţi de centrele de date”, a spus Trump. „Faceţi-i să vă plătească, faceţi-i să plătească comunităţii voastre, dar nu-i respingeţi.”