Nava cargo Mariam M, avariată în urma unui atac cu dronă în Ucraina și eșuată în zona Vadu, de pe litoralul românesc, întâmpină noi dificultăți în operațiunea de recuperare, potrivit Marine Trafic. Cargoul sub pavilion tanzanian a fost implicat într-o intervenție de dezeșuare care a necesitat mobilizarea unor remorchere, însă deplasarea navei de pe bancurile de nisip din apropierea țărmului s-a dovedit dificilă.

Incidentul are loc în zona Capul Midia–Vadu, la Marea Neagră, după ce nava a ajuns în derivă în apele românești, în urma ruperii ancorei. Cargoul fusese abandonat după un atac cu dronă produs în septembrie, în apele teritoriale ale Ucrainei, iar ulterior curenții marini l-au împins spre litoralul României.

Potrivit publicației maritime internaționale The Maritime Executive, nava Mariam M a fost lovită de o dronă rusească la 17 septembrie, în timp ce se îndrepta către portul ucrainean Reni. În urma atacului, cargoul a fost abandonat, iar ulterior a rămas ancorat în apele ucrainene, în așteptarea unei intervenții.

După aproximativ două luni, ancora s-a rupt, iar nava a început să se deplaseze necontrolat în Marea Neagră. Autoritățile române au emis avertizări pentru traficul maritim, după ce cargoul a intrat în zona de responsabilitate a României.

La 16 noiembrie 2026, nava a eșuat pe litoral, în apropierea zonei Vadu, între Capul Midia și plajă. Situația a fost relatată și de publicații internaționale specializate în transportul maritim, care au confirmat că vasul era fără echipaj la bord.

Recuperarea navei presupune manevre dificile, deoarece cargoul este blocat în nisip, iar condițiile maritime pot influența desfășurarea intervenției. Primele tentative de remorcare nu au reușit să elibereze complet vasul, fiind necesare operațiuni suplimentare și evaluări tehnice.

Potrivit publicației maritime Safety4Sea, intervenția pentru recuperarea navei a fost contractată de proprietarul acesteia, iar planul este ca, după repunerea pe linia de plutire, cargoul să fie transportat către un șantier naval pentru evaluarea avariilor și eventuale reparații.

Nava nu avea încărcătură în momentul în care a ajuns în derivă, ceea ce reprezintă un element relevant în gestionarea operațiunii de salvare.

Eșuarea cargoului Mariam M se înscrie în contextul riscurilor tot mai mari pentru transportul comercial din zona Mării Negre, pe fondul atacurilor asupra navelor și al incidentelor produse în apropierea rutelor maritime din regiune.

Recuperarea cargoului rămâne dependentă de condițiile maritime, de starea tehnică a navei și de succesul manevrelor de remorcare.