Forțele ruse au atacat în noaptea de 21 noiembrie 2026 o grădiniță din orașul Zaporijia, în sud-estul Ucrainei, iar lovitura a provocat un incendiu într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din apropiere, potrivit RigaTV. Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost rănit, potrivit informațiilor transmise de autoritățile regionale ucrainene.

Atacul a afectat două clădiri civile, grădinița și un imobil rezidențial cu cinci etaje. Incendiul izbucnit în bloc a mobilizat echipele de intervenție, iar autoritățile au început verificările pentru a stabili amploarea pagubelor și eventualele alte victime.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, atacul a avut loc în cursul nopții, iar grădinița din Zaporijia a fost lovită de forțele ruse. În urma incidentului, un apartament dintr-un bloc cu cinci etaje situat în vecinătate a fost cuprins de flăcări.

Mikhailo Semikin, reprezentant al administrației militare regionale din Zaporijia, a confirmat atacul și a transmis că un bărbat de 63 de ani a fost rănit. Acesta a primit îngrijiri medicale, potrivit informațiilor relatate de presa care a preluat comunicările autorităților ucrainene.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat ce tip de armă a fost folosit în atac. Nici informațiile privind eventualele persoane aflate în grădiniță în momentul loviturii nu au fost clarificate în primele comunicări publice.

Incidentul are loc într-o perioadă în care orașul Zaporijia și zonele din apropierea frontului sunt expuse frecvent atacurilor cu drone, rachete și bombe aeriene. Localitatea este un important centru industrial din sud-estul Ucrainei și se află în apropierea zonelor de conflict.

🤯 Horror: Russians strike near an apartment building in Zaporizhzhia. https://t.co/alReqGyL73 — Gianl1974 (@Gianl1974) November 20, 2026

Cu o zi înainte, pe 20 noiembrie, un atac cu o dronă FPV asupra unui tramvai din Zaporijia a provocat rănirea unei femei, potrivit informațiilor publicate de Kyiv Post. Cele două incidente au afectat infrastructura utilizată de civili, în interval de aproximativ 24 de ore.

Atacurile asupra clădirilor rezidențiale și a infrastructurii civile continuă să pună presiune asupra serviciilor de urgență și asupra comunităților din regiunile ucrainene aflate în apropierea frontului.

Autoritățile din Zaporijia continuă să evalueze pagubele produse în urma atacului din noaptea de 21 noiembrie.

Informațiile privind victimele, distrugerile și circumstanțele loviturii pot fi actualizate pe măsură ce sunt publicate noi comunicări oficiale.