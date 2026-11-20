Republica Moldova. O nouă dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, în noaptea de 19 spre 20 noiembrie. Aparatul de zbor a fost detectat în jurul orei 01:19 și a rămas deasupra teritoriului țării timp de nouă minute. Potrivit Ministerului Apărării, drona a intrat din direcția regiunii Vinița, Ucraina, și a ieșit spre regiunea Cernăuți.

Datele Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale arată că aparatul fără pilot a fost observat la ora 01:19. Acesta a pătruns în spațiul aerian moldovenesc dinspre localitatea Sadkivți, regiunea Vinița din Ucraina.

Ulterior, drona s-a deplasat în direcția localității Arionești, din raionul Dondușeni. La ora 01:28, aparatul a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin apropierea localității Cotiujeni, raionul Briceni. Traiectoria sa a continuat spre localitatea Lucăceni, din regiunea Cernăuți, Ucraina.

Ministerul Apărării precizează că Centrul Operații Aeriene urmărește în continuare situația din spațiul aerian național. Monitorizarea se desfășoară în coordonare cu instituțiile competente și partenerii externi.

Noul incident are loc la doar câteva zile după un episod în care șapte drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Survolurile au fost înregistrate pe 17 noiembrie și s-au desfășurat pe parcursul a aproape două ore și jumătate.

Potrivit Ministerului Apărării, cinci dintre aparate au fost găsite ulterior prăbușite în apropierea mai multor localități. Este vorba despre Cheltuitori, din comuna Tohatin, Pohorniceni și Pohrebeni, din raionul Orhei, Cuhureștii de Jos, din raionul Florești, și Băxani, din raionul Soroca.

O altă dronă, de tip Shahed, a fost observată deasupra municipiului Chișinău. Mai mulți locuitori au filmat aparatul în timp ce traversa cerul capitalei, imaginile fiind surprinse din diferite sectoare ale orașului.

În urma incidentelor, autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian al Republicii Moldova. Activitatea a șase puncte de trecere a frontierei cu Ucraina a fost, de asemenea, suspendată pentru o perioadă.

Măsurile de securitate au afectat și traficul aerian. Unele aeronave au fost nevoite să amâne aterizarea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, din cauza restricțiilor impuse.

După încălcările repetate ale spațiului aerian, autoritățile de la Chișinău au reacționat și pe cale diplomatică.

Pe 18 noiembrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Diplomatului i-a fost înmânată o nouă notă de protest în legătură cu incidentele provocate de dronele care au survolat neautorizat teritoriul țării.

Incursiunile repetate ale dronelor, inclusiv survolarea capitalei, au alimentat îngrijorările privind securitatea Republicii Moldova.

Experți în securitate și politică internațională consideră că aceste incidente ar putea face parte dintr-o strategie a Moscovei de intimidare și presiune psihologică asupra populației și autorităților de la Chișinău.

În opinia acestora, frecvența incidentelor și pătrunderea aparatelor de zbor până deasupra capitalei indică o creștere a riscurilor de securitate. Situația este cu atât mai sensibilă în contextul în care Republica Moldova își continuă parcursul de apropiere de Uniunea Europeană.