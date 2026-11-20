Bulgaria nu dispune de tehnologia militară necesară pentru a intercepta dronele care ar putea amenința zona Mării Negre, potrivit premierului Rumen Radev. Acesta a explicat că sistemele radar de pe litoral au limite importante în detectarea aparatelor care zboară la joasă altitudine. În prezent, țara se bazează și pe sprijinul ocazional al avioanelor de patrulare ale aliaților, potrivit declarațiilor citate de Radio Bulgaria și televiziunea publică BNT.

Rumen Radev a adus în prim-plan despre vulnerabilitățile apărării aeriene bulgare în timpul conferinței „Marea Neagră 2026: Mai aproape de Orientul Mijlociu”. Evenimentul a fost organizat de Institutul pentru Economie și Relații Internaționale și Fundația Friedrich Ebert din Bulgaria.

Liderul de la Sofia a recunoscut că forțele armate nu au, în acest moment, mijloacele tehnice necesare pentru a neutraliza astfel de amenințări.

„Bulgaria nu dispune în prezent de capacitățile tehnice militare pentru a doborî drone”, a declarat Rumen Radev.

Premierul a explicat că supravegherea spațiului aerian și maritim este îngreunată de performanțele echipamentelor existente. Bulgaria a primit, în anumite perioade, ajutor din partea aeronavelor de patrulare ale statelor aliate. Totodată, autoritățile discută despre îmbunătățirea monitorizării aeriene pentru identificarea eventualelor amenințări.

Premierul bulgar a atras atenția că radarele amplasate pe litoral nu pot identifica în mod eficient dronele care zboară la altitudine redusă. Potrivit explicațiilor sale, sistemele actuale nu pot detecta astfel de aparate la distanțe de până la 100 de kilometri în largul mării.

Problemele sunt și mai mari în cazul dronelor maritime. Acestea au dimensiuni reduse și reflectă foarte puțin semnalul radar, ceea ce face identificarea lor dificilă.

Radev a criticat lipsa de înțelegere a acestor limitări în rândul unor reprezentanți politici din Bulgaria.

„Avem mulți politicieni în Bulgaria care gândesc precum adepții teoriei Pământului plat. Nu cred că Pământul este rotund și presupun că, dacă avem un radar pe coasta Mării Negre, acesta va putea detecta o dronă care zboară la joasă altitudine la 100 de kilometri în interiorul mării, cu atât mai puțin o dronă navală, care are un profil foarte jos și o suprafață reflectorizantă. Ei bine, acest lucru pur și simplu nu se poate. Nu a fost fabricat niciodată un astfel de radar”, a afirmat premierul bulgar.

Declarațiile premierului au provocat reacții din partea opoziției. Liderul partidului GERB, Boyko Borissov, a pus sub semnul întrebării capacitatea sistemului de apărare al țării de a răspunde unor asemenea incidente.

„Atunci de ce mai avem un sistem de apărare dacă nu putem doborî dronele?”, a întrebat Borissov.

Acesta a criticat și modul în care guvernul gestionează problema, descriindu-l drept „campion la găsirea scuzelor”, potrivit Radio Bulgaria.

Declarațiile lui Rumen Radev vin pe fondul mai multor incidente maritime raportate în Marea Neagră. În ultimele zile, două nave comerciale s-au scufundat în zona economică exclusivă a Bulgariei, la un interval de numai 24 de ore.

Primul incident a avut loc pe 16 noiembrie, când cargoul BETUL 8 s-a scufundat în timp ce transporta grâu spre Egipt. Nava plecase din portul românesc Tulcea.

A doua zi, petrolierul GAS HUSKY, care transporta gaz petrolier lichefiat și se îndrepta spre portul Midia, a dispărut de pe radar și s-a scufundat. Echipajele ambelor nave au fost salvate.

În cazul cargoului BETUL 8, membrii echipajului au declarat că vasul ar fi fost lovit de drone maritime. În schimb, cauza scufundării petrolierului GAS HUSKY nu fusese stabilită oficial la momentul primelor relatări.

Vulnerabilitățile sistemului de apărare bulgar au fost aduse în discuție și în luna octombrie. Atunci, Sofia a solicitat sprijinul NATO pentru întărirea securității în regiunea Mării Negre.

Solicitarea a vizat inclusiv trimiterea unor aeronave de luptă și a unor sisteme de combatere a dronelor. Ministrul bulgar al Apărării a anunțat la acel moment că autoritățile așteaptă un răspuns din partea Alianței.