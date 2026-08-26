Drone și fragmente de dronă, descoperite pe litoralul din Bulgaria

Forțele Navale din Bulgaria au intervenit în mai multe zone de pe litoralul Mării Negre după ce au fost identificate drone și fragmente de dronă. Potrivit Ministerului Apărării de la Sofia, unele dintre obiecte au fost neutralizate în mare, în timp ce alte fragmente au fost ridicate și transportate la o bază militară pentru verificări suplimentare.

Unul dintre aparatele fără pilot a fost descoperit pe plaja Kabakum, în apropierea orașului Varna. O echipă specializată a Bazei Navale din Varna a efectuat o misiune de recunoaștere și a stabilit că obiectul nu prezenta încărcătură explozivă. Drona a fost ulterior transportată la baza militară.

O altă intervenție a avut loc în largul orașului Pomorie, unde militarii bulgari au identificat un obiect suspect. În urma verificărilor, acesta a fost identificat drept o dronă. Forțele Navale au decis distrugerea aparatului direct în mare, operațiunea fiind realizată cu respectarea procedurilor de siguranță.

Militarii au fost chemați și în zona plajei Pașa Dere, din apropierea orașului Varna, unde a fost găsită o altă dronă. Și în acest caz, obiectul a fost neutralizat prin detonare în mare.

Un alt incident a fost raportat în seara zilei de 25 august, în apropierea stațiunii Kamcia. O echipă specializată a examinat un fragment adus de curenții marini și a stabilit că este vorba despre o aripă provenită de la o dronă militară. Fragmentul nu avea muniție și a fost transportat la baza militară din Varna.

Seria de descoperiri de pe litoralul bulgăresc are loc în contextul în care, miercuri dimineață, un fragment de dronă a fost găsit și pe plaja din Olimp, România, unde autoritățile au restricționat temporar accesul turiștilor.

Bulgaria s-a confruntat și anterior cu astfel de incidente. Pe 14 august, obiecte suspecte asociate unor drone au fost descoperite în trei zone diferite ale litoralului bulgăresc. Printre acestea s-ar fi aflat o dronă de tip avion, posibil destinată recunoașterii, precum și mai multe fragmente.

Specialiștii militari apreciază că vântul și condițiile maritime pot favoriza apariția unor astfel de obiecte pe litoral. Vânturile din nord-est și valurile de intensitate 3-4 pot transporta dronele sau resturile acestora către coasta Bulgariei.

Descoperirile sunt analizate în contextul războiului din Ucraina, unde utilizarea dronelor este extinsă, iar Marea Neagră a devenit o zonă în care apar frecvent incidente și obiecte provenite din conflict.