Fostul prinț Andrew, cunoscut în prezent sub numele de Andrew Mountbatten-Windsor, a deschis o acțiune în justiție împotriva Poliției Thames Valley, contestând legalitatea mandatelor care au stat la baza perchezițiilor efectuate în cadrul anchetei privind documentele Epstein, potrivit publicației Politico.

Demersul are loc la câteva luni după ce Andrew a fost arestat în Norfolk, în februarie 2026, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani. Fostul Duce de York a fost ulterior eliberat, însă a rămas sub anchetă pentru suspiciuni de abuz în serviciu. Cazul este important deoarece vizează atât modul în care autoritățile britanice au desfășurat ancheta, cât și informațiile pe care poliția încearcă să le obțină din documentele legate de Jeffrey Epstein.

Echipa juridică a lui Andrew solicită Înaltei Curți să analizeze dacă mandatele de percheziție emise în cadrul anchetei au fost obținute și executate legal.

Mandatele au permis polițiștilor să efectueze percheziții la Marsh Farm, în Norfolk, și la Royal Lodge, fosta reședință a lui Andrew din Windsor. Anchetatorii au ridicat documente și alte obiecte considerate relevante pentru investigație.

Mandatele au fost aprobate de un judecător de la Old Bailey, în urma unei solicitări formulate de Poliția Thames Valley.

Andrew a primit anterior permisiunea de a solicita controlul judiciar al deciziei. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, o audiere cu ușile închise este programată la Înalta Curte, unde judecătorii urmează să analizeze inclusiv dacă anumite documente judiciare pot fi făcute publice.

Investigația britanică are legătură cu documentele Epstein făcute publice în Statele Unite. Acestea au adus în atenție informații despre relațiile lui Andrew cu Jeffrey Epstein și despre perioada în care fostul prinț a reprezentat interese comerciale ale Regatului Unit.

Potrivit acuzațiilor analizate de anchetatori, Andrew i-ar fi transmis lui Epstein informații referitoare la vizite efectuate în Hong Kong, Singapore, Vietnam și China, în perioada 2001-2011.

Printre documentele menționate se află și o notă confidențială privind oportunități de investiții în provincia Helmand din Afganistan.

Andrew este investigat pentru suspiciuni de abuz în serviciu, infracțiune care poate viza situații în care o persoană aflată într-o funcție publică își folosește în mod abuziv poziția.

Investigația Poliției Thames Valley ar putea fi afectată și de dificultățile întâmpinate în obținerea documentelor americane referitoare la Epstein.

Potrivit informațiilor citate de presa britanică, Departamentul american al Justiției nu a transmis autorităților britanice versiunea necenzurată a anumitor documente. Un răspuns la solicitările oficiale ar putea întârzia ancheta cu mai mult de un an, fără garanția că toate informațiile solicitate vor fi furnizate.

În acest context, procedura inițiată de Andrew la Înalta Curte poate deveni un punct important pentru evoluția dosarului. Instanța trebuie să stabilească însă dacă există motive juridice suficiente pentru a interveni asupra deciziilor poliției.

Ancheta s-a extins în luna mai, când Poliția Thames Valley a anunțat că verifică și acuzații privind un comportament sexual neadecvat și a făcut apel la persoanele care dețin informații relevante să contacteze autoritățile.

Andrew neagă acuzațiile formulate împotriva sa.

Arestarea sa a avut un impact fără precedent asupra familiei regale britanice. Fostul Duce de York este cel mai important membru al monarhiei britanice arestat în epoca modernă, iar cazul a atras atenția internațională prin legăturile sale cu investigațiile privind Jeffrey Epstein.

Palatul Buckingham a transmis la momentul arestării că regele Charles nu fusese informat în avans despre operațiune.

Monarhul a declarat că „legea trebuie să-și urmeze cursul” și a subliniat necesitatea ca investigația să se desfășoare prin proceduri complete și corecte.

„Ceea ce urmează acum este procesul complet, echitabil și corespunzător prin care această chestiune va fi investigată în maniera adecvată și de către autoritățile competente”, a transmis regele Charles.

De la declanșarea anchetei, Andrew s-a retras în mare parte din viața publică și locuiește la Sandringham. Potrivit informațiilor din presa britanică, relațiile sale cu regele Charles au devenit distante, în timp ce prințesa Anne și prințul Edward ar fi continuat să îi ofere sprijin.

Demersul de la Înalta Curte nu reprezintă o decizie privind vinovăția sau nevinovăția lui Andrew în ancheta privind Epstein. Obiectul principal al procedurii este legalitatea măsurilor luate de poliție, în special a mandatelor care au permis perchezițiile.

Evoluția cazului depinde atât de deciziile instanțelor britanice, cât și de accesul anchetatorilor la documentele aflate în Statele Unite. Până la finalizarea investigației, Andrew rămâne în centrul unei anchete penale care a provocat una dintre cele mai importante crize recente pentru familia regală britanică.