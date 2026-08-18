Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, nu va participa la întâlnirea de vară a familiei regale britanice la Castelul Balmoral, potrivit GbNews.

Fostul duce de York locuiește din luna aprilie pe domeniul Sandringham, în Norfolk, unde s-a mutat după ce a fost evacuat de la Royal Lodge. Regele nu ar avea, potrivit unei surse apropiate familiei regale, planuri de a se întâlni cu fratele său pe durata vacanței de vară.

O sursă apropiată gândirii regelui a declarat că prezența lui Andrew alături de ceilalți membri ai familiei regale ar genera „sensibilități considerabile”. Nu este clar dacă fostul prinț a primit o interdicție formală de a vizita domeniul din Scoția.

Surse regale descriu situația lui Andrew ca fiind una „stabilizată” în noua sa reședință din Norfolk, departe de restul familiei.

O variantă diferită: invitație refuzată Există și o relatare diferită, bazată pe declarațiile unui prieten apropiat al lui Andrew: fostul duce ar fi fost invitat la Balmoral, dar ar fi refuzat, de teamă să nu fie tratat ca un străin în cadrul familiei. Potrivit acestei surse, Andrew se simte abandonat și consideră că nu mai face parte din familie.

Această versiune nu a fost confirmată oficial de Palatul Buckingham, care nu a răspuns solicitărilor de comentariu.

Andrew a fost arestat în luna februarie, sub suspiciunea de abuz în funcție publică, și a fost eliberat ulterior sub control judiciar. Aceeași lună a marcat și mutarea sa forțată de la Royal Lodge, reședința pe care o ocupase timp de aproximativ două decenii.

În luna noiembrie a anului trecut, regele Charles i-a retras titlurile de prinț și duce de York, decizie luată pe fondul controverselor legate de legăturile lui Andrew cu Jeffrey Epstein, financiarul american condamnat pentru infracțiuni sexuale. Andrew a negat constant orice faptă ilegală.

De la arestarea din februarie, cei doi frați nu s-au mai întâlnit.

Reuniunea de vară la Balmoral este un eveniment tradițional al familiei regale, la care participă în mod obișnuit regele, regina Camilla, prințul și prințesa de Wales, alături de alți membri apropiați ai familiei. Anul trecut, Andrew petrecuse aproximativ două săptămâni la castelul din Aberdeenshire.

Absența sa de anul acesta confirmă continuarea izolării sale din viața publică și oficială a monarhiei.